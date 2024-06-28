運價勁揚 SCFI指數連12漲 紅海危機、美東勞資談判持續衝擊

全球貨櫃輪運價漲不停！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（28）日出爐，運價指數連12漲，指數來到3,714.32點，周漲幅達6.9%，上周表現平平的歐洲線，漲勢再起，大漲12.5%。

全球貨櫃輪運價走勢再度跌破所有專家眼鏡，遠東-美東線已經來到每40呎櫃9,274美元，已經是疫情期間天價，國內的航運業專家分析，兩大因素不解決，持續衝擊全球貨櫃輪的供、需變化。

首先，以阿糾葛停不下來，全球海運業者紅海回不去，全球貨櫃輪的供、需大逆轉；其次，正在進行的美東勞資談判一直沒有結果，美東碼頭怠工壓力爆表，市場供需嚴重失衡；陽明海運（2609）就不諱言的指出，「產能全開還不夠」，7月還是呈現一櫃難求。

針對貨櫃輪市場漲不停，法人也指出，隨著美國總統大選首場辯論登場，辯論後市場預測川普贏得大選的獲勝機率達到65%創新高；由於川普過往曾明確表態支持以色列攻打加薩，市場擔心未來會加劇中東緊張局勢，也因為擔心未來船舶短缺出貨困難，所以最近再度出現趕出貨潮。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4,880美元，較前一期飆漲544美元，周漲幅12.5%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達5,387美元，較前一期大漲532美元，漲幅11%。

北美線漲幅比上周更強勁，本周遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7,830美元，較前一期上漲657美元，漲幅9.2%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達9,274美元，較前一期狂漲997美元，漲幅達12%。

此外，近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲4美元，漲幅0.54%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU都與前一期持平。

商品推薦