「台北市議會舊址」新面貌來了 海悅黃希文：2027年完工

代銷龍頭海悅國際（2348）持股逾五成之子公司金毓泰開發所有的「台北市議會舊址地上權案」，規劃打造超越國內頂級商辦大樓規格的「海悅國際大樓」。

海悅國際董事長黃希文28日在表示，該案對海悅意義非凡，由於全案位於北市中山南北路與忠孝東西路口的十字核心角地，立地條件優越，且又在監察院、立法院、行政院三座古蹟旁，集團將以超越頂級商辦大樓的規格，融入「生態、節能、減廢、健康」理念在建築中，打造全國首座雙白金永續建築，成為海悅首個商用不動產美學建築代表作。

海悅國際開發今日與臺灣營建研究院、台灣幸福健築協會正式簽署合作備忘錄（MOU），持續推動海悅國際在ESG和SDGs（聯合國永續發展目標）企業進程，將「生態、節能、減廢、健康」理念落實在建築中，期待能引領台灣建築相關產業對於綠建築、健康建築及永續發展的積極投入。

黃希文今在「海悅國際大樓淨零永續產學合作簽署記者會」中指出，前身為「台北市議會舊址」，經行政院、北市府意見，以及海悅歷經多時的規劃設計後，將是集團首個超越頂級商辦大樓規格的「海悅國際大樓」。

「海悅國際大樓」建築外觀以超白玻璃帷幕設計而成，以兩棟智慧綠建築大樓呈現，分為A、E兩棟建築，其中地下二樓與五鐵共構連結；樓高19樓的A棟一、二樓將規劃為金融保險業，三到九樓為商辦空間、頂樓為空中花園；樓高17樓的E棟，其中一到八樓則是台北城市博物館、九到17樓為文化產業展售處所及辦公空間，頂樓為空中花園。

黃希文表示，「海悅國際大樓」辦公室總出租面積約1.6萬餘坪，其中A棟約1.52萬坪、E棟約3,600坪，台北市城市博物館約3,600坪，預計2027年底完工。

黃希文強調，「海悅國際大樓」在監察院、立法院、行政院三座古蹟旁，政府期望這棟建築基座能維持古典美學達到傳承意念，地上建築又要有現代建築的科技感，最後全案打造出類似羅浮宮意象的建築，外觀再加上超白玻璃呈現，才以今日圓弧、高科技意念的新面貌，呈現在大眾眼前。

黃希文指出，這樣的兼具古典、現代感的建築，未來租金也勢必反映其價值，「價格」、「價值」必須匹配，才凸顯其特殊性。認為A棟商辦每坪月租金有挑戰5,000元、E棟有挑戰4,000元的實力。

「海悅國際大樓」為五鐵共構台北站前廣場地標，預計2027年底完工，將成為台灣首座同時申請LEED和WELL雙白金級兩大國際認證，並獲得台灣綠建築、智慧建築雙鑽石級標章的建築項目；另外，該棟建築也特別委託台灣幸福健築協會，協助申請各項國際指標性綠建築、健康建築認證，確保建築從設計規劃、興建到使用期間運營、維護都能適用相應規範；並委由台灣建築中心申請GRESB評級，持續推動建築價值升級和管理實踐。

黃希文表示，2027年落成後的「海悅國際大樓」，將成為企業集團示範項目，樹立建築的永續性、低碳節能與環境性能各方面成功應用。包括在所有建築空間、空中森林花園、結構系統和施工中，同時將材料、陽光、空氣、水、溫濕度、聲音等，健康建築10個指標性概念領域納入考量，並導入嶄新智能技術，全面創新健康建築，將是全國首座雙白金永續建築。

臺灣營建研究院院長呂良正則表示，本院將整合專業能量，協助「海悅國際大樓」優化建築生命周期、碳排放，打造真正意義上的淨零碳建築，為實現巴黎協定、台灣2050淨零轉型目標貢獻心力。

台灣幸福健築協會理事長邵文政指出，「海悅國際大樓」是國內少見、同時申請多項國際級綠建築、健康建築認證的頂級商辦大樓，對推動台灣建築產業的永續發展目標具有示範意義。未來，協會將與海悅國際在綠建築與健康建築領域保持密切合作，同時導入GD綠裝修，共同帶動國內建築產業鏈轉型。

「海悅國際大樓」今日達成海悅國際、臺灣營建研究院、台灣幸福健築協會三方簽訂MOU備忘錄，目標將研發與合作項目落實，從提供健康工作環境、提高建築空間能效、減低環境負面影響，創造永續價值，進而促進台灣建築整體產業轉型升級，與全球企業目標一致，成就與自然共好的未來。 「海悅國際大樓」在監察院、立法院、行政院三座古蹟旁，建築基座以古典美學設計、達到傳承意念，地上建築又有現代建築的科技感，全案以超白玻璃呈現、打造出類似羅浮宮意象的建築，以圓弧、高科技感的新面貌，呈現在大眾眼前；圖為海悅國際大樓建築3D示意圖。海悅國際提供 海悅國際開發董事長黃希文(左二)表示，「海悅國際大樓」在監察院、立法院、行政院三座古蹟旁，政府期望這棟建築基座能維持古典美學達到傳承意念，地上建築又要有現代建築的科技感，最後全案打造出類似羅浮宮意象的建築，外觀再加上超白玻璃呈現，才以今日圓弧、高科技意念的新面貌，呈現在大眾眼前；左一為海悅國際開發總經理王俊傑、右二為臺灣營建研究院院長呂良正、右一為台灣幸福健築協會理事長邵文政。陳美玲攝影

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