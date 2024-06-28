16大超擬真場景最好拍 中部最大動漫展中友百貨開展

中部地區最大規模的「2024翻轉動漫祭」，28日起至7月15日在中友百貨C棟13樓盛大展 出，有超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》、《防風少年》、《夜櫻家大作戰》等16大主題造景。

活動開放免費入場，讓動漫迷身歷其境拍個過癮。還有8款限量福袋新品首發、滿額贈、商品五折等優惠。

今天開幕聚集了近30位Coser，分別有 《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《戀上換裝娃娃》、《黑執事》、《從零開始的異世界生活》等熱門動漫的主角精緻裝扮，進行一場熱鬧盛大的動漫界盛會。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年已是第七年展出，已然成為中部地區最具口碑代表性動漫展，今年預估參觀人數將突破11萬人次。

中友百貨再度攜手動漫第一品牌木棉花，合作展出中部規模最大的翻轉動漫祭，現場除了規劃16大主題展區、首度展出3米高巨型彭德氣偶加上2米高的安妮亞氣偶，吸睛度百分百，不要錯過來跟可愛的安妮亞、彭德拍張照。

當然還有現下最夯的《葬送的芙莉蓮》擬真場景，現場並準備破千項眾多周邊商品、CP值超高福袋，以及滿額贈送的好禮等。

同期在中友百貨B棟13樓，還有中部最大玩具盛事「TAMASHII POP UP SPOT萬代收藏玩具快閃展示」，藏家最愛的航海王、超人力霸王、無敵鐵金剛、七龍珠、火影忍者、咒術迴戰等限定景品獨家展出。

民眾不用再專程飛日本尋找，完成活動會場指定任務，就有機會獲得TAMASHII NATIONS精美收納盒1個。

中友翻轉動漫祭推出「熱血好禮五重送」，活動期間於展場不限金額消費即可兌換「葬送的芙莉蓮-旅途扇」1支，單筆消費滿額可獲贈動漫限量好禮，有鬼滅之刃祈願繪馬、東京復仇者全彩抱枕，解鎖指定任務再贈送動漫精美禮1份。 「2024翻轉動漫祭」在中友百貨C棟13樓盛大展出，現場湧入大批人潮。記者宋健生/攝影 16大超擬真場景最好拍！中部最大動漫展在中友百貨開展。記者宋健生/攝影

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