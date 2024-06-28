快訊

「假菲律賓人」？菲國機關稱華裔市長指紋跟中國大陸公民相符

16大超擬真場景最好拍 中部最大動漫展中友百貨開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
今天開幕聚集近30位Coser，熱門動漫的精緻裝扮，相當吸睛。記者宋健生/攝影
今天開幕聚集近30位Coser，熱門動漫的精緻裝扮，相當吸睛。記者宋健生/攝影

中部地區最大規模的「2024翻轉動漫祭」，28日起至7月15日在中友百貨C棟13樓盛大展 出，有超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》、《防風少年》、《夜櫻家大作戰》等16大主題造景。

活動開放免費入場，讓動漫迷身歷其境拍個過癮。還有8款限量福袋新品首發、滿額贈、商品五折等優惠。

今天開幕聚集了近30位Coser，分別有 《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《戀上換裝娃娃》、《黑執事》、《從零開始的異世界生活》等熱門動漫的主角精緻裝扮，進行一場熱鬧盛大的動漫界盛會。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年已是第七年展出，已然成為中部地區最具口碑代表性動漫展，今年預估參觀人數將突破11萬人次。

中友百貨再度攜手動漫第一品牌木棉花，合作展出中部規模最大的翻轉動漫祭，現場除了規劃16大主題展區、首度展出3米高巨型彭德氣偶加上2米高的安妮亞氣偶，吸睛度百分百，不要錯過來跟可愛的安妮亞、彭德拍張照。

當然還有現下最夯的《葬送的芙莉蓮》擬真場景，現場並準備破千項眾多周邊商品、CP值超高福袋，以及滿額贈送的好禮等。

同期在中友百貨B棟13樓，還有中部最大玩具盛事「TAMASHII POP UP SPOT萬代收藏玩具快閃展示」，藏家最愛的航海王、超人力霸王、無敵鐵金剛、七龍珠、火影忍者、咒術迴戰等限定景品獨家展出。

民眾不用再專程飛日本尋找，完成活動會場指定任務，就有機會獲得TAMASHII NATIONS精美收納盒1個。

中友翻轉動漫祭推出「熱血好禮五重送」，活動期間於展場不限金額消費即可兌換「葬送的芙莉蓮-旅途扇」1支，單筆消費滿額可獲贈動漫限量好禮，有鬼滅之刃祈願繪馬、東京復仇者全彩抱枕，解鎖指定任務再贈送動漫精美禮1份。

「2024翻轉動漫祭」在中友百貨C棟13樓盛大展出，現場湧入大批人潮。記者宋健生/攝影
「2024翻轉動漫祭」在中友百貨C棟13樓盛大展出，現場湧入大批人潮。記者宋健生/攝影
16大超擬真場景最好拍！中部最大動漫展在中友百貨開展。記者宋健生/攝影
16大超擬真場景最好拍！中部最大動漫展在中友百貨開展。記者宋健生/攝影

家家 消費 福袋

延伸閱讀

防間諜還是防詐騙？中居委會要居民別接海外來電

中職／桃猿YOKOSO趴 「棒球大聯盟」片頭曲原唱來了

向鳥山明致敬！ 高捷動漫祭號召七龍珠與機器娃娃coser

桌球／手刺無臉男、鬼滅之刃 簡彤娟靠動漫自我激勵

相關新聞

16大超擬真場景最好拍 中部最大動漫展中友百貨開展

中部地區最大規模的「2024翻轉動漫祭」，28日起至7月15日在中友百貨C棟13樓盛大展 出，有超人氣動漫《葬送的芙莉蓮...

統一超攜手南科打造全新複合式商場 多項功能集結一體

統一超（2912）與南部科學園區管理局合作的全新複合式商場「Park 17南科商場」28日正式開幕，坪數將近千坪，以台南...

劍湖山世界推出水陸一起玩 FUN 浪酷一夏活動

2024FUN暑假囉！劍湖山世界推出水陸一起玩，FUN浪酷一夏，2024年暑假期間6月29日至9月1日，全民水陸一票暢玩...

國泰化工高雄亞灣區逾千坪地賣掉了 連宜砸逾10億元入手做企業總部

上市公司國泰化工（1713）28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41...

全球貨櫃輪運價漲不停 SCFI運價指數連12漲

全球貨櫃輪運價漲不停！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數28日出爐，運價指數連12漲，指數來到3714.32點，...

信邦攜手環海淨塑 首創循環杯自助借還機台、導入辦公園區

作為長期致力日常減廢的電子零組件設計服務商信邦（3023），率企業之先，與社創組織環海淨塑攜手打造首款適用於企業場域的循...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。