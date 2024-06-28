快訊

國軍人事異動！ 7月1日新升三位中將

獨／懸缺近半年！姚士源接任農糧署長 台農發新任董事長是她

歐群科技董事長廖月照 接任台中國際工商經營研究社社長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中IMC舉辦60屆年會，原任社長李茂全(左二)交棒給新任社長廖月照(右二)。記者宋健生/攝影
台中IMC舉辦60屆年會，原任社長李茂全(左二)交棒給新任社長廖月照(右二)。記者宋健生/攝影

台中市國際工商經營研究社(IMC)28日在好運來洲際宴會中心舉辦60屆年會暨社長交接、理監事就職典禮，原任社長李茂全正式交棒給新任社長廖月照。廖月照也宣布，承接第60屆重擔，定調年度主題為：「卓越一甲子、永續創新猷」。

廖月照指出，卓越，是歷屆社長團隊們的努力經營而來，是對過去的感謝，更是對未來的期許；永續，是第60屆推展ESG的主軸與承接重擔的使命；新猷，則是將推動台中IMC首創的「2024挖綠金 綠生活永續展」、「數位平台轉型」與「家庭日」的新形態活動。

廖月照表示，在年度主題指引下，將進一步擘劃三大社務執行方向-亮品牌、架平台、推永續。

台中市國際工商經營研究社於民國55年6月10日成立，立案日期為民國82年5月27日，是台中市政府社會處立案核准的工商社團，成立至今已邁入60年，目前社員約250位，均為中部企業界對工商經營研究有興趣，且為企業的管理階層者。

台中IMC今天舉辦第60屆社長交接、理監事就職典禮，有來自全國各地IMC社友、台中市政府官員、創業楷模、創新研究獎聯誼會、企業經理協進會等代表參與，席開60桌。

新任社長廖月照為歐群科技董事長，專業製造細孔放電加工，產品銷售國內外，並榮獲第11屆IMC創新比賽第一名、第26屆國家磐石獎、第41屆創業楷模、創新研究獎、傑出企業經理人等榮譽。

近年來，廖月照跨足生技領域，成立歐群生醫公司，研發微奈米氣泡氫水、氫氣養生機、臭氧水機，新廠位於南投草屯同德高中旁，投資上億元，預計今年落成，將成為該地區指標性企業。

廖月照經營事業有成，擔任台中IMC第60屆社長，承接歷屆社長優秀傳統，期待將台中IMC帶向另一個高峰。

台中IMC第60屆預計於今年11月15日至16日，在台中國際展覽館舉辦「2024挖綠金 IMC綠生活永續展」，期待透過參展交流平台，促進台中市產業界擴大國際市場合作，推動ESG產業的發展，創造商業機會，提供企業國際競爭力。

目前，展覽正積極招商中，已有數十家企業報名，有興趣者可直接向台中市國際工商經營研究社聯繫洽詢。

台中IMC今天舉辦第60屆社長交接、理監事就職典禮，席開60桌。記者宋健生/攝影
台中IMC今天舉辦第60屆社長交接、理監事就職典禮，席開60桌。記者宋健生/攝影

ESG 創業

延伸閱讀

上半年ETF換股三檔壓軸登場 引領台股月月配風潮的00929換這些股

中華電躋身500大永續企業

ESG永續綠能人才缺 有興趣快報…補助80至100％訓練費用

涉犯營業秘密法 晶呈科技負責人陳亞理40萬交保

相關新聞

統一超攜手南科打造全新複合式商場 多項功能集結一體

統一超（2912）與南部科學園區管理局合作的全新複合式商場「Park 17南科商場」28日正式開幕，坪數將近千坪，以台南...

劍湖山世界推出水陸一起玩 FUN 浪酷一夏活動

2024FUN暑假囉！劍湖山世界推出水陸一起玩，FUN浪酷一夏，2024年暑假期間6月29日至9月1日，全民水陸一票暢玩...

國泰化工高雄亞灣區逾千坪地賣掉了 連宜砸逾10億元入手做企業總部

上市公司國泰化工（1713）28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41...

全球貨櫃輪運價漲不停 SCFI運價指數連12漲

全球貨櫃輪運價漲不停！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數28日出爐，運價指數連12漲，指數來到3714.32點，...

信邦攜手環海淨塑 首創循環杯自助借還機台、導入辦公園區

作為長期致力日常減廢的電子零組件設計服務商信邦（3023），率企業之先，與社創組織環海淨塑攜手打造首款適用於企業場域的循...

統一超「Park 17南科商場」今開幕 11個品牌櫃位一次看

台南又將有新地標了！統一超（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。