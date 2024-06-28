歐群科技董事長廖月照 接任台中國際工商經營研究社社長

台中市國際工商經營研究社(IMC)28日在好運來洲際宴會中心舉辦60屆年會暨社長交接、理監事就職典禮，原任社長李茂全正式交棒給新任社長廖月照。廖月照也宣布，承接第60屆重擔，定調年度主題為：「卓越一甲子、永續創新猷」。

廖月照指出，卓越，是歷屆社長團隊們的努力經營而來，是對過去的感謝，更是對未來的期許；永續，是第60屆推展ESG的主軸與承接重擔的使命；新猷，則是將推動台中IMC首創的「2024挖綠金 綠生活永續展」、「數位平台轉型」與「家庭日」的新形態活動。

廖月照表示，在年度主題指引下，將進一步擘劃三大社務執行方向-亮品牌、架平台、推永續。

台中市國際工商經營研究社於民國55年6月10日成立，立案日期為民國82年5月27日，是台中市政府社會處立案核准的工商社團，成立至今已邁入60年，目前社員約250位，均為中部企業界對工商經營研究有興趣，且為企業的管理階層者。

台中IMC今天舉辦第60屆社長交接、理監事就職典禮，有來自全國各地IMC社友、台中市政府官員、創業楷模、創新研究獎聯誼會、企業經理協進會等代表參與，席開60桌。

新任社長廖月照為歐群科技董事長，專業製造細孔放電加工，產品銷售國內外，並榮獲第11屆IMC創新比賽第一名、第26屆國家磐石獎、第41屆創業楷模、創新研究獎、傑出企業經理人等榮譽。

近年來，廖月照跨足生技領域，成立歐群生醫公司，研發微奈米氣泡氫水、氫氣養生機、臭氧水機，新廠位於南投草屯同德高中旁，投資上億元，預計今年落成，將成為該地區指標性企業。

廖月照經營事業有成，擔任台中IMC第60屆社長，承接歷屆社長優秀傳統，期待將台中IMC帶向另一個高峰。

台中IMC第60屆預計於今年11月15日至16日，在台中國際展覽館舉辦「2024挖綠金 IMC綠生活永續展」，期待透過參展交流平台，促進台中市產業界擴大國際市場合作，推動ESG產業的發展，創造商業機會，提供企業國際競爭力。

目前，展覽正積極招商中，已有數十家企業報名，有興趣者可直接向台中市國際工商經營研究社聯繫洽詢。 台中IMC今天舉辦第60屆社長交接、理監事就職典禮，席開60桌。記者宋健生/攝影

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