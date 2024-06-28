統一超攜手南科打造全新複合式商場 多項功能集結一體

統一超（2912）與南部科學園區管理局合作的全新複合式商場「Park 17南科商場」28日正式開幕，坪數將近千坪，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，結合購物、用餐、娛樂、生活服務於一體，內部更設博客來書籍區、個人行動辦公室等，打造出一站式商場。

統一超商全新打造的「Park 17南科商場」於正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，商場外觀以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展；另內部空間改善便利性，提升無障礙用餐環境、增設輪椅充電插座等，架構友善環境。

「Park 17南科商場」改裝後匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。

「Park 17南科商場」2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。

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