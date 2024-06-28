裕隆旗下納智捷總經理 由李應生升任

6月28日裕隆汽車（2201）代子公司納智捷汽車發布重訊，裕隆集團左自生將於七月一日起卸下裕隆汽車副董事長、免兼納智捷汽車總經理等職務，留任納智捷汽車董事長，將納智捷總經理工作交棒給原任納智捷副總經理的李應生。

新任總經理李應生過去曾在裕隆工程中心、中華汽車研發、銷售等單位任職，汽車專業資歷深厚，後續將在左自生打下的基礎上，朝軟體定義汽車的方向持續豐富納智捷的純電未來藍圖，以厚植在地車聯網應用生態系的策略突破電動車產品高度趨同的紅海。

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