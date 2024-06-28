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儒鴻新鐵三角成軍 洪鎮海獨子洪瑞廷接任總經理

中央社／ 台北28日電

紡織股王儒鴻世代傳承，董事長洪鎮海6月底退休，儒鴻今天公告洪鎮海獨子洪瑞廷正式接任總經理，原總經理陳坤鎕升任副董事長，加上剛升任董事長的王樹文，儒鴻的新鐵三角正式成軍。

洪鎮海6月底正式退休，12日儒鴻股東會進行董事改選，洪鎮海交棒給原副董事長王樹文。

儒鴻今天公告第2波高層人事調整，現任儒鴻董事暨副總經理、也是洪鎮海獨子洪瑞廷，確定接任總經理。儒鴻原本採雙總經理制，其中蔡俊嶔先前申請於6月30日退休，另一總經理陳坤鎕則升任副董事長。

洪瑞廷2009年進入儒鴻，擔任過織布事業部協理，2022年升任儒鴻副總經理，今年改選也新入列儒鴻董事會。

儒鴻 洪鎮海 董事長

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