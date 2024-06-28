儒鴻新鐵三角成軍 洪鎮海獨子洪瑞廷接任總經理
紡織股王儒鴻世代傳承，董事長洪鎮海6月底退休，儒鴻今天公告洪鎮海獨子洪瑞廷正式接任總經理，原總經理陳坤鎕升任副董事長，加上剛升任董事長的王樹文，儒鴻的新鐵三角正式成軍。
洪鎮海6月底正式退休，12日儒鴻股東會進行董事改選，洪鎮海交棒給原副董事長王樹文。
儒鴻今天公告第2波高層人事調整，現任儒鴻董事暨副總經理、也是洪鎮海獨子洪瑞廷，確定接任總經理。儒鴻原本採雙總經理制，其中蔡俊嶔先前申請於6月30日退休，另一總經理陳坤鎕則升任副董事長。
洪瑞廷2009年進入儒鴻，擔任過織布事業部協理，2022年升任儒鴻副總經理，今年改選也新入列儒鴻董事會。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言