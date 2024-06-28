劍湖山世界推出水陸一起玩 FUN 浪酷一夏活動

2024FUN暑假囉！劍湖山世界推出水陸一起玩，FUN浪酷一夏，2024年暑假期間6月29日至9月1日，全民水陸一票暢玩門票六折，只要599元(原價999元)、睡飽後再入園，也有甜甜價，午後1點入園，只要499元，還有周五至周日限定，下午4點入園，門票只要299元。

劍湖山世界經理張華紋表示，民眾期盼的暑假假期終於到來，暑假期間水上設施全面開放！邀請民眾到全台海拔最高的白沙灘FUN浪，水上極速自由落體「尖叫無底洞」、水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間600秒，全台最長的頂級鑽石「維京巨浪」，水戰迷宮「大船塢」、優游自在體驗航海樂趣的「小威漂漂河」已全面啟動，民眾可以盡情享受水陸暢玩的樂趣。

今年除了水陸一票暢玩，暑假精彩秀不停，暑假限定戶外大秀「山海奇緣：人魚傳說」，將在「小威の海盜村」水樂園，於粉紅泡泡的包圍下，見證山中海島裡的浪漫奇緣，為旅程留下難忘的回憶。此外，不能錯過的還有彩虹劇場「世界奇幻之旅」，集結國際頂尖馬戲劇團成員，以高空特技、歌舞與逗趣小丑帶你環遊世界趣！還有最受大小朋友喜愛的「恐龍見面會」，將在兒童玩國歡樂金銀島舞台以及飛越恐龍谷廣場與民眾來場正面對決。

而「夏日高空花火秀」，在6月28日至9月1日的周五至周日限定，晚間7點20分，在幸福廣場準時與您見面，夜色星空，爆發出的光芒，煙火在高空綻放配合悅耳的音樂，讓觀眾一同欣賞夜空中的圖畫，一同見證璀璨的夜空，感受到高空煙火的震撼和喜悅。

今年「小威の海盜村」水樂園6月22日至9月1日限時FUN玩72天，請民眾趕快安排假期，把握一年一度水陸暢玩的時間。暑假期間還有姓名對對碰活動，即日起至9月1日，姓名有「水」，適用本人有效證件之姓名，其中姓名符合「水」或 水部首「氵」相關字，即符合499元購票優惠資格，如「范」仲「淹」、「梁」山「泊」，均符合優惠資格。還有民眾青睞的壽星優惠，當月壽星憑證入園門票只要399元，詳細內容請洽劍湖山世界主題樂園官網。 劍湖山世界FUN暑假囉，水陸一起玩FUN浪酷一夏，水陸一票暢玩全民599元。業者提供 暑假限定戶外大秀「山海奇緣：人魚傳說」，將在「小威の海盜村」水樂園與民眾同樂。業者提供 兒童玩國擁有多項室內型遊樂設施，非常適合親子消暑同樂。業者提供

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