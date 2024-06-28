國泰化工高雄亞灣區逾千坪地賣掉了 連宜砸逾10億元入手做企業總部

上市公司國泰化工（1713）28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41億元購入，換算每坪單價98萬元，寫下近兩年亞灣區土地成交最高單價。

此次國泰化工標售土地位於高雄市前鎮區經貿段一小段4地號，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，土地面積1,062.69坪。

負責協助這次標售案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，近兩年亞灣區土地買賣交易活絡，包括隆大、御盟建設與華友聯等知名高雄建商都紛紛插旗，多家建商看好亞灣區將成為南高雄商業發展核心，積極投入興建商辦大樓，超前布局未來的產業需求。

沃仁方指出，尤其是特貿三公辦都更案，吸引興富發、國揚與台灣人壽合組團隊、以及國城與高興昌合組的智匯方舟合作聯盟參與，計畫興建八棟商辦，辦公室總面積超過10萬坪，亞灣區辦公商圈將逐步成型。

沃仁方表示，買方連宜公司為台灣相當具規模的五金緊扣件公司，隨著公司規模逐步擴大，希望能夠打造企業總部，以提升企業識別形象以及優化員工工作環境，同時也看好亞灣區的未來發展前景，因此加碼投資高雄。

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