快訊

身材苗條、睡太少也可能罹患脂肪肝！醫點名「2常見食物」天天吃可改善

賴總統民調支持度跌破5成 呂秀蓮稱賴「1作為」激怒民眾

國泰化工高雄亞灣區逾千坪地賣掉了 連宜砸逾10億元入手做企業總部

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
上市公司國泰化工28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41億元購入。第一太平戴維斯提供
上市公司國泰化工28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41億元購入。第一太平戴維斯提供

上市公司國泰化工（1713）28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41億元購入，換算每坪單價98萬元，寫下近兩年亞灣區土地成交最高單價。

此次國泰化工標售土地位於高雄市前鎮區經貿段一小段4地號，土地使用分區為第五種特定經貿核心專用區，土地面積1,062.69坪。

負責協助這次標售案的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，近兩年亞灣區土地買賣交易活絡，包括隆大、御盟建設與華友聯等知名高雄建商都紛紛插旗，多家建商看好亞灣區將成為南高雄商業發展核心，積極投入興建商辦大樓，超前布局未來的產業需求。

沃仁方指出，尤其是特貿三公辦都更案，吸引興富發、國揚與台灣人壽合組團隊、以及國城與高興昌合組的智匯方舟合作聯盟參與，計畫興建八棟商辦，辦公室總面積超過10萬坪，亞灣區辦公商圈將逐步成型。

沃仁方表示，買方連宜公司為台灣相當具規模的五金緊扣件公司，隨著公司規模逐步擴大，希望能夠打造企業總部，以提升企業識別形象以及優化員工工作環境，同時也看好亞灣區的未來發展前景，因此加碼投資高雄。

商辦 國泰 建商

延伸閱讀

爭取中央5億經費「點亮港灣」 高雄旗津設浪漫打卡點

高雄旗山殯儀館流言四起 溪洲庄頭張掛抗議布條

【TOP3高雄越南跟團旅遊攻略】河內旅遊團不私藏！帶你瘋玩下龍灣，欣賞大自然的鬼斧神工

國揚砸188億 高雄蓋商辦

相關新聞

長勤工會大會開不成少數人操弄？勞團：守法幫不了員工

長榮航勤部分員工代表今天在桃園產業總工會等工會陪同，到市府陳情，指控工會5月會員大會流會後，無視會員員工連署要求在指定日...

國泰化工高雄亞灣區逾千坪地賣掉了 連宜砸逾10億元入手做企業總部

上市公司國泰化工（1713）28日順利標脫高雄亞灣區1,062.69坪精華地，由高雄在地企業連宜股份有限公司以10.41...

全球貨櫃輪運價漲不停 SCFI運價指數連12漲

全球貨櫃輪運價漲不停！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數28日出爐，運價指數連12漲，指數來到3714.32點，...

信邦攜手環海淨塑 首創循環杯自助借還機台、導入辦公園區

作為長期致力日常減廢的電子零組件設計服務商信邦（3023），率企業之先，與社創組織環海淨塑攜手打造首款適用於企業場域的循...

統一超「Park 17南科商場」今開幕 11個品牌櫃位一次看

台南又將有新地標了！統一超（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史...

愛山林股東會／祝文宇：房市熱翻就是錢太多了 新青安管制不影響房市

愛山林建設（2540）董事長祝文宇28日在股東會後表示，現在房市「量價齊揚」格局，認為明年市況還會持續；而房市交易熱絡就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。