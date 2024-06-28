海悅開展淨零碳排 打造台灣首座新建雙白金永續建築

台北市舊市議會地上權案「海悅國際大樓」為海悅國際（2348）轉投資金毓泰公司所投資興建，28日與臺灣營建研究院、台灣幸福健築協會簽署合作備忘錄（MOU），將打造台灣首座同時申請LEED和WELL雙白金級兩大國際認證，並獲得台灣綠建築、智慧建築雙鑽石級標章的建築項目。

海悅國際董事長黃希文表示，海悅國際大樓將成為企業集團示範項目，樹立建築的永續性、低碳節能與環境性能各方面成功應用。包括在所有建築空間、空中森林花園、結構系統和施工中，同時將材料、陽光、空氣、水、溫濕度、聲音等健康建築十個指標性概念領域納入考量，導入嶄新智能技術，全面創新健康建築，提升員工和使用者的健康福祉。

黃希文表示，該案未來會是西區最大亮點之一，最大特色就是五鐵共構，未來在這棟大樓上班的員工，可以一下捷運、高鐵就走連通道到上班地點，甚至住的較遠的人，以後都可以把高鐵當成捷運，相當方便。

此外，該大樓特別委託台灣幸福健築協會，協助申請各項國際指標性綠建築、健康建築認證，確保建築從設計規劃、興建到使用期間運營、維護都能適用相應規範；並委由台灣建築中心申請GRESB評級，持續推動建築價值升級和管理實踐。

「海悅國際大樓」位於台北市中山南北路與忠孝東西路的十字核心角地，使用面積A棟約12,500坪，E棟約3,600坪，台北市城市博物館約3,600坪，合計共約20,000坪，為五鐵共構台北站前廣場地標，預計於2027年底完工。

臺灣營建研究院院長呂良正表示，本院將整合專業能量，協助海悅國際的新建大樓優化建築生命周期碳排放，打造真正意義上的淨零碳建築，為實現巴黎協定和台灣2050淨零轉型目標貢獻心力。

台灣幸福健築協會理事長邵文政指出，海悅國際大樓將是國內少見的同時申請多項國際級綠建築、健康建築認證的商辦案例，對推動台灣建築產業的永續發展目標具有示範意義，未來將與海悅國際在綠建築與健康建築領域保持密切合作，同時導入GD綠裝修，共同帶動國內建築產業鏈轉型。

今日達成三方簽訂MOU備忘錄，目標將研發與合作項目落實，從提供健康工作環境、提高建築空間能效、減低環境負面影響，創造永續價值，進而促進台灣建築整體產業轉型升級，與全球企業目標一致，成就與自然共好的未來。 海悅國際大樓建築3D圖。圖／業者提供 (圖左至右)海悅國際開發總經理王俊傑、海悅國際開發董事長黃希文、臺灣營建研究院院長呂良正、台灣幸福健築協會理事長邵文政。圖／業者提供

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