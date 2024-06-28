全球貨櫃輪運價漲不停 SCFI運價指數連12漲

全球貨櫃輪運價漲不停！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數28日出爐，運價指數連12漲，指數來到3714.32點，周漲幅達6.9%，上周表現平平的歐洲線，漲勢再起，大漲12.5%。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達4,880美元，較前一期飆漲544美元，周漲幅12.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達5,387美元，較前一期大漲532美元，漲幅11%。

北美線漲幅比上周更兇勁，本周遠東到美西每FEU(40呎櫃)達7,830美元，較前一期上漲657美元，漲幅9.2%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達9,274美元，較前一期狂漲997美元，漲幅達12%。

國內的航運業專家分析，兩大因素持續衝擊全球貨櫃輪的供、需變化，首先，以阿糾葛停不下來，紅海回不去，全球貨櫃輪的供、需大逆轉外；其次，正在進行的美東勞資談判一直沒有結果，美東碼頭怠工壓力爆表。

陽明海運（2609）也認為，全球海運市場目前仍受到外部許多因素干擾，市場供需嚴重失衡，簡單的說產能全開還不夠，7月還是呈現一櫃難求，因為地緣政治問題無法預期，貨櫃輪會好多久必須一個月、一個月檢視。

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