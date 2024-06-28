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台泥所屬和平工業港 獲國家環境教育獎企業組最高榮譽

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
和平港榮獲第9屆國家環境教育獎企業組唯一特優最高榮譽，和平港環境教育管理師余明善（左起）、和平港董事長黃健強、和平港總經理莊炳煌、和平港職安組組長莊文成。台泥／提供
和平港榮獲第9屆國家環境教育獎企業組唯一特優最高榮譽，和平港環境教育管理師余明善（左起）、和平港董事長黃健強、和平港總經理莊炳煌、和平港職安組組長莊文成。台泥／提供

「第9屆國家環境教育獎」26日舉行頒獎典禮，台泥（1101）旗下和平港公司首度參賽，就榮獲民營企業組唯一一家特優的最高榮譽，由環境部長彭啟明親自頒獎予和平港公司董事長黃健強。

評審委員評價，和平港公司用20年堅持的環保帶來自然的餽贈：建港時為減少波浪帶來衝擊，以當時挖掘石塊疊砌護坡，且採用密閉式廊道運輸、設置岸電系統減少空污，並積極推動港區內珊瑚復育。

此外，和平港是歐盟海事組織認證的生態港，也是台灣第一座取得環境教育設施場所認證的港口，透過常態性生態導覽與環教課程，推廣海洋保育，營造一個以環境教育成為解決問題和創造環境利基之體現，也有評審委員指出和平工業生態港可以說是世界罕見的成功案例。和平港在403花蓮強震中重創，已投入大量人力與經費重建，並需要時間復原，但和平港仍堅持對環境教育及環境復育的預算不會因此受到影響。

位於花蓮最北端和平村的和平工業港，為服務和平工業區所設立，1997年開始建造，2003年啟動運營。20餘年來和平港重視環境永續，讓新生的海洋在短短20年內孕育出絢爛繽紛的生態。2021年更啟動「生態方塊珊瑚移植培育計畫」，以台泥低碳水泥打造生態方塊沉入海中成為人工魚礁，將因自然因素或港區浪潮沖斷的珊瑚斷枝，重新移植到生態方塊上，至2024年2月共復育1,001株，復育存活率達89%，並展開魚貝類的生態調查。珊瑚占海洋0.2面積，卻有四分之一的魚類靠珊瑚生存，珊瑚復育是一個起點，是一個生態系的養成。

台泥董事長張安平力促工業應該加強與社會的溝通，並與在地社區共好共融，2020年台泥將花蓮和平水泥廠部分場域對外開放成為台泥DAKA開放生態循環工廠，和平港也透過DAKA港電廠循環經濟導覽，開始固定對外開放。

環境部評審委員進行實地審查時，認為和平港協作研發或活動協力的組織與單位相當多元，港區三個單位互動連結且關係緊密，其中評審委員認為台泥DAKA園區非常創新，標榜循環經濟，讓工業港與環境共存。2022年和平港更進一步取得環境教育設施場所認證，設計三套環境教育課程包括大船入港、海港的房客、港口保衛隊，且透過校外教學、參與科普列車、氣候變遷、災害防救、自然保育等，推展環境教育。2022至2023年間就有近兩千人進入和平港參與環境教育課程。

另一方面，和平港不只對外建立環境教育體系，也透過對內的環教課程推廣至員工及承包商，致力將環境保育內化為企業的DNA。和平港在環境教育的路途上並不孤獨，與產官學許多單位合作與交流，包括花蓮縣環保局、台灣山海天使環境保育協會、台北海洋科技大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、怡園實業股份有限公司等。和平港認為，「一個人走的快，一群人走得遠」，和平港自取得環境教育設施場所認證後，亦積極將經驗分享給其他夥伴，希望未來有更多的環教場域能夠成立，讓台灣環境教育設施場所能夠更多元。

台泥 生態

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