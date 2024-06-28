信邦攜手環海淨塑 首創循環杯自助借還機台、導入辦公園區

作為長期致力日常減廢的電子零組件設計服務商信邦（3023），率企業之先，與社創組織環海淨塑攜手打造首款適用於企業場域的循環杯自助借還機台，並力邀遠東世界中心管理委員會、園區咖啡及飲料店家與相關企業夥伴出席見證企業減塑新解方。

現今社會大量使用一次性塑膠製品，根據環保署統計，2020年全台使用逾40億個一次性飲料杯，加上使用後的杯子回收率低，絕大部分皆送往焚化廠或掩埋場處理，將對環境造成重大負擔。

過往企業從事員工ESG行動時，往往不知如何下手，多半會從淨灘、淨山等活動開始雕琢永續策略藍圖。信邦過去也不免俗地定期投入這些環境永續活動中，在長期響應淨灘的過程中，注意到一次性用品廢棄物比例相對較多，進而產生了「源頭減廢」推動想法。為了更有效地減少廢棄物，通過外部合作夥伴的介紹，信邦與環海淨塑結下善緣，並在歷經長達一年的研發與改良後，機台終於順利落地。

為促成企業減塑的影響力，循環杯借還機台放置於信邦所在園區地下街，鼓勵園區所有員工使用循環杯，並且無須支付任何押金、不用登記，只要輕輕一碰就可取出在園區中使用；並在上路首月，凡園區內使用循環杯，響應店家即享有折扣多5元的優惠，期盼能用企業力量逐步形成園區的減塑生態圈。信邦電子董事長王紹新表示，雖然平時在辦公場域內看到員工使用一次性容器會像「糾察隊」一樣去糾正，但是還是會在垃圾桶內看見其蹤跡，他也期待此次措舉能使員工用更簡單的方式響應減塑。

在循環杯借還機台啟用兩周後，不少園區員工對循環杯的使用反應熱烈，普遍給予正面評價。根據調查顯示，很多受訪者表示使用循環杯讓他們感到環保意識提升，同時也認為這是一種便利的選擇。其中一位表示：「使用循環杯不僅減少了塑膠廢棄物，還讓我感到自己為保護環境盡了一份力。」另有人指出，循環杯的設計時尚且易於清洗，非常適合日常使用。信邦表示，將繼續推廣循環杯的使用，並計劃在未來增加更多取用和歸還的方便地點，以進一步提升園區的使用率。 園區內員工使用循環杯借還機台。信邦／提供

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