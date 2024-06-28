統一超「Park 17南科商場」今開幕 11個品牌櫃位一次看

台南又將有新地標了！統一超（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，從「戶外優化」、「友善規劃」、「智能科技」、「多元品牌」、「空間活化」五大面向，全新打造台南最豐富便利的新地標，強調「創意極致、品味生活」意象，以滿足顧客全方位需求。

統一超全新打造「Park 17南科商場」於28日正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展；另內部空間改善便利性，提升無障礙用餐環境、增設輪椅充電插座等，架構友善環境。

「Park 17南科商場」改裝後匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。

此外，「Park 17南科商場」改裝後更活化空間，於2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。歡慶「PARK17 南科商場」開幕，消費者於6月28日開幕首日憑當日商場內店家消費發票滿711元(可多張累計)，即可參加乙次轉轉樂抽小禮品。

統一超自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類別，總計共58個商場。其中，更長期深耕國道服務區經營，不斷以「旅客視角思維」創新規劃，目前共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐。

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