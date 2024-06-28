快訊

下班注意！雨彈升級 10縣市豪大雨特報恐一路下到晚上

新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

評罷樑案 侯、盧：人民要安居樂業、不要政治對抗

統一超「Park 17南科商場」今開幕 11個品牌櫃位一次看

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」。統一超/提供
統一超與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」。統一超/提供

台南又將有新地標了！統一超（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，從「戶外優化」、「友善規劃」、「智能科技」、「多元品牌」、「空間活化」五大面向，全新打造台南最豐富便利的新地標，強調「創意極致、品味生活」意象，以滿足顧客全方位需求。

統一超全新打造「Park 17南科商場」於28日正式開幕，共分為2層樓，1樓707坪、2樓243坪，合計950坪，為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、生活服務於一體的生活中心。商場外觀明亮通透、以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，將不定期舉辦市集或車展；另內部空間改善便利性，提升無障礙用餐環境、增設輪椅充電插座等，架構友善環境。

「Park 17南科商場」改裝後匯集11個品牌櫃位，包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所；不僅新增在地好味道，還特別引進南科地區唯一的台安藥局，提供顧客除購物、用餐外還能享有健康和便利的服務。

此外，「Park 17南科商場」改裝後更活化空間，於2F增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另智能科技方面引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。歡慶「PARK17 南科商場」開幕，消費者於6月28日開幕首日憑當日商場內店家消費發票滿711元(可多張累計)，即可參加乙次轉轉樂抽小禮品。

統一超自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類別，總計共58個商場。其中，更長期深耕國道服務區經營，不斷以「旅客視角思維」創新規劃，目前共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐。

消費 自然生態 觀光景點

延伸閱讀

統一超耕耘商場經營 攜手南科管理局打造台南新地標

新冠快篩想自己買沒門…宜蘭藥局、超商都沒有 7月才會到貨

立院交通委員會考察 初定推動南科周遭交通計畫

藥師爸媽想花300萬開藥局怎勸阻？ 網曝：撐半年就能退休

相關新聞

長勤工會大會開不成少數人操弄？勞團：守法幫不了員工

長榮航勤部分員工代表今天在桃園產業總工會等工會陪同，到市府陳情，指控工會5月會員大會流會後，無視會員員工連署要求在指定日...

信邦攜手環海淨塑 首創循環杯自助借還機台、導入辦公園區

作為長期致力日常減廢的電子零組件設計服務商信邦（3023），率企業之先，與社創組織環海淨塑攜手打造首款適用於企業場域的循...

統一超「Park 17南科商場」今開幕 11個品牌櫃位一次看

台南又將有新地標了！統一超（2912）與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17南科商場」，以台南自然生態、歷史...

愛山林股東會／祝文宇：房市熱翻就是錢太多了 新青安管制不影響房市

愛山林建設（2540）董事長祝文宇28日在股東會後表示，現在房市「量價齊揚」格局，認為明年市況還會持續；而房市交易熱絡就...

全台首棟「Net Zero淨零建築」坐落台中 國壽烏日大樓建築能效最優

為提升台灣建築能源效率，達成 2050 年淨零建築目標，內政部建築研究所建構「建築能效評估系統 TBERS 」 （Tai...

聚陽股東會／下半年已敲定美系品牌大客戶 未來幾年「有感成長」

聚陽（1477）28日召開股東會，董事長周理平表示，聚陽在流行盤和運動盤這兩個面向都有很好的成長機會，未來更著眼在運動盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。