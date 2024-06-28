愛山林股東會／祝文宇：房市熱翻就是錢太多了 新青安管制不影響房市
愛山林建設（2540）董事長祝文宇28日在股東會後表示，現在房市「量價齊揚」格局，認為明年市況還會持續；而房市交易熱絡就是「市場錢太多」，而且這波榮景還沒有到頂，沒有下跌的跡象。
祝文宇指出，這波全球通膨、升息之下，台灣經濟未受影響，且台股持續創高、位居高檔，很多民眾都賺到錢，資金又往房市流動，現在市場「錢太多了」，是有史以來最多的時候。
雖然不少建商私下擔心「房市過熱」，但祝文宇認為，這波房市「量價齊揚」格局，到明年都會持續下去，「榮景還沒有到頂」。
至於這波房市會漲到哪裡，祝文宇表示，從過去經驗來看，就是看供需，沒有住的需求，房價也漲不下去，認為這波北台灣一直到新竹都有住宅需求；他強調，一旦股市下來，下跌的時候就要小心，代表熱錢跑了，不過若房市跌的話，也是從供給量大的地方，如中南部或、二線和三線區域先跌，不會在機能完善的市中心。
祝文宇強調，這次政府對「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安房貸）」祭出「限貸一次」的管制，對首購、房市都沒影響，主因買方多是考量房租和房價關係，且年輕人多想住新房子，在「貸款利息比房租便宜」下，因此管制不會影響需求。
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