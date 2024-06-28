聚陽股東會／下半年已敲定美系品牌大客戶 未來幾年「有感成長」

聚陽（1477）28日召開股東會，董事長周理平表示，聚陽在流行盤和運動盤這兩個面向都有很好的成長機會，未來更著眼在運動盤可以和大型客人合作，今年下半年已敲定一家大客戶，是美系品牌、全球市佔前五大客戶。聚陽運動機能服比重將持續放大，加上流行盤有幾個客人表現非常好，這也是聚陽未來幾年能「有感成長」的動能。

聚陽總經理周心鵬表示，聚陽目前和幾個大客戶都走深化合作的模式，像是針對旗下的多品牌或是多品項做合作。以GAP為例，包括Old Navy、Banana 和Athleta等副牌，也都是由聚陽代工，今年Athleta成長力道很大，給聚陽的訂單超過翻倍成長，這也代表聚陽在中高端的運動服飾已有與顯著實力。另外，像是Old Navy除了運動盤，包括洋裝、襯衫、睡衣等和聚陽做多元產品合作，這也是即便市場動盪很大時，聚陽仍能保持成長的關鍵。

聚陽過去幾年高端運動品牌的訂單成長超過內部預期，周理平認為，這是一個非常強的訊號，尤其全球前幾大運動品牌的表現不是很理想，昨日NIKE才發布財報衰退，這顯示運動機能服領域的競爭將更加激烈，而流行盤經過幾年發展，在運動機能領域的表現逐漸崛起，預期運動盤和流行盤在市場競爭上，將會有一些變化。聚陽在這兩端都有客人，可以更敏略掌握趨勢，做出最有利的選擇。

周理平也提到，聚陽去年在同業中表現突出，主要是聚陽幫客人創造加值，包括新想法、新商品，甚至大數據分析，協助客戶改善庫存，賣得好的商品延伸、加大生產，賣不好的改款、轉變，這個能力也顯示「速度為王」，在有限的時間，全面縮短客戶的全流程，速度將是這個產業未來十分重要的能力。

周心鵬表示，過去五年聚陽營收的複合成長率約4.5%，獲利約20%，是值大於量的成長，未來將持續做對的事，包括跨國佈局、給客人全方位服務、數位化、創新應用，把核心競爭力變高、變強，以創造最好成績。

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