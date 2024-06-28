愛山林股東會／市場錢太多了 祝文宇：房價還「看不到頂」

愛山林建設28日舉行股東會，董事長祝文宇表示，雖然房價上漲不少，但國內科技業榮景五年、十年跑不掉，市場錢太多了，股市也很好，下半年房市仍會價量齊揚，房價目前還看不到頂。

祝文宇表示，民國73年到78年，6年時間北市房價從一坪10萬漲到50萬元，漲了5倍；這波房市低潮時，他們在板橋江翠推出的江翠one一坪45萬，目前當地房價大約80多萬，上漲不到一倍，「房價雖然漲，但並沒有漲很多」。

他表示，這波資金潮，比台灣錢淹腳目的時代還多，因此推動房價上揚，至於房價會漲到什麼程度，他不敢說，但目前還沒有任何跡象顯示錢會減少，房市還看不到跌勢。

不過，祝文宇也強調，房市還是要看供需，如果全台遍地都蓋房子，像中國一樣，一線城市買不到地，就到三、四線城市去蓋，蓋了之後不知道誰來住，那麼錢一旦少了，供過於求的地方就會有問題，但北台灣不用擔心這件事。

祝文宇表示，年輕人一定要懂得跟銀行借錢，儘早買房子，因為今天不買，以後只會越來越貴，薪水漲得比房價慢，如果沒有用錢賺錢的本事，就永遠不會有錢，而借越多就賺越多。

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