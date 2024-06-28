聚陽股東會／周理平：營收挑戰連續兩季破百億 2025年將續旺
聚陽（1477）28日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單看來也有機會突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延續動能，對未來三季看法樂觀。
周理平表示，整個6月都非常忙碌在第4季的產能安排，第4季通常是客人2025年春季訂單，也就是明年的春裝，如果春裝訂單不錯，夏季訂單通常也不會差，很多都會延續上一季，目前看來，明年值得期待。
聚陽第4季訂單強勁以美系客戶為主，夥伴關係愈來愈緊密，今年聚陽出了很多品牌商熱賣的產品，主要是透過提案能力協助客戶買對的產品，這些產品今年銷量都很不錯。今年普遍來說，客戶都賣得比去年好，除了品牌商出貨有增加，聚陽在客戶的滲透率也有增加。
聚陽總經理周心鵬表示，今年除了運動盤表現不錯，另外就是Life style的產品賣得好，像是From day to night 或From gym to swim的服飾，可以穿去上班，也可以穿去健身，帶點流行性的機能產品現在還是市場主流。
聚陽今年資本支出約4000萬美元，去年約1500萬美元，主要是支應四個廠區的興建，包括印尼、越南、孟加拉、薩爾瓦多新廠同時籌建。未來薩爾瓦多投產後，不影響瓜地馬拉的出貨規劃，但彼此會有協調、支援和互補。
在新產能方面，薩爾瓦多廠是自建廠，將就近服務美國客戶，8月設備機台可望陸續到位，第4季將開始投產，加計瓜地馬拉廠，未來三年占產能比重將來到10~15%，以少量快速的產品為主。孟加拉廠明年上半年也將投產，會以量大的產品為主，未來三年產能占比可望來到10~15%。
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言