聚陽股東會／周理平：營收挑戰連續兩季破百億 2025年將續旺

聚陽（1477）28日召開股東會，董事長周理平表示，對下半年景氣樂觀看待，第3季不僅單季營收將首度突破百億元，發揮旺季爆發力，第4季本是淡季，但目前接單看來也有機會突破百億元。而按照往年經驗來看，第4季若表現不錯，明年第1季也會延續動能，對未來三季看法樂觀。

周理平表示，整個6月都非常忙碌在第4季的產能安排，第4季通常是客人2025年春季訂單，也就是明年的春裝，如果春裝訂單不錯，夏季訂單通常也不會差，很多都會延續上一季，目前看來，明年值得期待。

聚陽第4季訂單強勁以美系客戶為主，夥伴關係愈來愈緊密，今年聚陽出了很多品牌商熱賣的產品，主要是透過提案能力協助客戶買對的產品，這些產品今年銷量都很不錯。今年普遍來說，客戶都賣得比去年好，除了品牌商出貨有增加，聚陽在客戶的滲透率也有增加。

聚陽總經理周心鵬表示，今年除了運動盤表現不錯，另外就是Life style的產品賣得好，像是From day to night 或From gym to swim的服飾，可以穿去上班，也可以穿去健身，帶點流行性的機能產品現在還是市場主流。

聚陽今年資本支出約4000萬美元，去年約1500萬美元，主要是支應四個廠區的興建，包括印尼、越南、孟加拉、薩爾瓦多新廠同時籌建。未來薩爾瓦多投產後，不影響瓜地馬拉的出貨規劃，但彼此會有協調、支援和互補。

在新產能方面，薩爾瓦多廠是自建廠，將就近服務美國客戶，8月設備機台可望陸續到位，第4季將開始投產，加計瓜地馬拉廠，未來三年占產能比重將來到10~15%，以少量快速的產品為主。孟加拉廠明年上半年也將投產，會以量大的產品為主，未來三年產能占比可望來到10~15%。

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