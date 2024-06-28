統一超耕耘商場經營 攜手南科管理局打造台南新地標

統一超積極拓展商場營運模式，與南科管理局攜手打造全新「Park 17南科商場」於今天盛大開幕，統一超表示，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，希望打造台南最豐富便利的新地標。

為了提供消費者更完整服務，統一超從2002年起，開始以商場營運模式參與各地商場規劃，共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等7大類別，目前總計經營58個商場。

此次統一超與南科管理局合作，改裝翻新打造的「Park 17南科商場」，總共2層樓、占地950坪，匯集包含7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所等11個品牌櫃位，提供顧客購物、用餐，以及健康和便利的服務。

改裝後的南科商場也活化空間，於2樓增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施；另外在智能科技方面，也引進iBooks智能情報站、智能點餐、電動車快充服務等服務。

統一超主管表示，統一超打造商場盡可能融入當地意象並引進當地品牌，以強化與在地的連結。像是此次全新的Park 17南科商場，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，希望打造台南最豐富便利的新地標，滿足顧客全方位需求。

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