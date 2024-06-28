房市火燙帶旺電梯 永佳捷董座：今年營業額上看11億、力拚2025年上市

電梯大廠永佳捷科技28日舉行股東會，董事長許作名表示，受惠房市熱絡，帶動新梯需求，過去一年公司業績呈現爆發式的成長，今年營業額上看11億元，力拚2025年底登錄興櫃、2026年第3季上市。

許作名表示，由衷感謝一年來全體股東對公司的支持，永佳捷2023年新梯訂單台數近1,100台，汰換升級訂單台數近290台，保養台數1,400台。今年立下更高的業績成長目標，包括新梯訂單預計達1,700台，汰換升級訂單台數500台，保養新增台數達5,000台。

許作名說，永佳捷Masada電梯把握房市榮景，擴大衝刺新梯台量之外，發展核心更側重未來主流，即電梯維修、保養及老舊電梯改造升級市場，這才是成熟經濟體中，電梯產業長久經營的最佳戰略。此外，永佳捷斥資近5千萬興建的電梯實驗塔即將落成，以及自主創新研發電控系統上線後，將產品的競爭力完美呈現。

海外市場方面，許作名指出，有感於2028年後，台灣的新梯市場可能成長有限，海外市場將是未來永佳捷著重的發展方向，目前已於美西設點，銷售老人殘疾人士可用之平台梯，市場迴響良好，潛在訂單已達500台，一旦台灣房地產市場修正回調，台灣累積的維保台數及持續拓展之海外市場，將成為支撐業務成長的動力。

許作名表示，去年及今年永佳捷也因台灣建商對住商電梯需求大增，尤其是寶佳機構及其合作夥伴企業，加上台灣中南部透天別墅業主強勁需求等因素，永佳捷快速站穩市場；今年預估營業額上看11億元，包括新梯加上改修改造業務2200台，維修保養5700台，損益平衡甚至獲利可期，2025年公司營收有望達到14～15億元水準，並以2025年底登錄興櫃、2026年第2季上市為目標。

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