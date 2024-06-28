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賣方開價挑戰買方底線 北市、桃園、台中交易放軟

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構表示，六月央行理監事會雖高高舉起，輕輕放下，但住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少11%，但去年同期增加27%，區域表現上北市、桃園與台中交易較弱。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行雖祭出第六波選擇性信用管制，但市場上最大問題在於缺乏供給，促使買方強勢，開價挑戰買方底線，六月交易量因此轉弱。

各區表現上，北市月減22%，年增8.8%，新北市月減4.2%，年增27.7%；桃園市月減21.1%，年成長達13.1%，台中月減10.2%，年增41.3%，台南月減2.3%，年增54.0%，高雄月減2.5%，年增26%，六都表現均呈現月弱年強。

徐佳馨表示，買方因價格與供給失衡，在預售與成屋間徘徊，進入惡性循環；另在AI帶動下，信心面的支撐迫使價格相對混亂，交易受到影響。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現強，資金外溢帶動房地產市場熱，第二季央行理監事會雖未有大動作，但如果市場亂象叢生狀況繼續，恐有進一步措施，值得注意。近期不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，也提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

六月 央行

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