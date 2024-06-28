東京威力科創松島研修度假中心開箱 隱藏版VIP房首曝光

半導體搶人才拚薪資也拚福利，日本東京威力科創（TEL）六大研修中心中的松島研修度假中心吸引上萬員工搶入住，今日隱藏版套房也首度向台灣媒體曝光。TEL總務蒲生悠人受訪時表示，松島研修度假中心唯一的VIP套房所有員工都可登記入住，但得註明指定，中籤率非常低。

TEL松島度假中心VIP套房，擁有二張豪華大床，和二張休閒椅，是TEL松島度假中心50間套房中最頂級設施，隔壁則有無敵景觀的用餐區，從窗外可眺望松島灣美景，海天一色盡收眼底。

蒲生悠人表示，這間套房也可能安排給公司的重要貴賓（VIP）入住，尤其一旦安排後，會壓縮員工抽籤機率，自然也位列員工爭搶排名第一。

TEL在日本共有六個研修度假中心，分別位在北海道二世谷、箱根、山梨（韭崎）、熊本、輕井澤和松島。其中二世谷和箱根以休閒娛樂為主；韭崎和熊本主要為員工培訓；輕井澤和松島則是休閒與培訓兼容。

蒲生悠人介紹，研修度假中心設立目的主是對於每天投入熱情和努力工作的員工，可以在休閒勝地與自己、家人和朋友度過寶貴的時間 ，透過滋養自己的精神，希望員工充滿活力來迎接新挑戰。相關設施不但能提升員工對公司滿意度及向心力，也對公司持續做出貢獻。

TEL六大研修度假中心中，以松島在員工評價最高，原因就是三大魅力：「景觀」、「溫泉」、「美食」。由於松島與京都天橋立、廣島縣宮島並列日本三大名景。自古以來就是日本的風景勝地。松島研修度假中心可俯瞰松島灣，從餐廳看到的海洋、島嶼景緻尤其壯觀。有些房客會提前與工作人員確認日出時間，一大早就在餐廳觀看日出、欣賞風景。

TEL六處研修度假中心中只有北海二世谷、箱根和松島有溫泉浴場，不過，松島泡湯處設置有足浴、室內和露天大浴池，泉水為帶滑順的鹼性。整體設施能夠悠閒一邊泡湯，一邊欣賞松島美麗的景色，同時透過溫泉和壯麗的景色，讓員工、貴賓舒緩身心。

松島的美食，也是其中一大魅力。TEL員工能以優惠價格享受一流的飯店級餐點。晚餐可選擇日式、西式或兩種混合的套餐，菜單春、夏、秋、冬都會變化，員工可選不同季節入住，體驗四季不一樣的感受。 東京威力科創松島研修度假中心VIP套房。記者簡永祥／攝影 東京威力科創松島研修度假中心大門入口。記者簡永祥／攝影 東京威力科創松島研修中心VIP用餐區可俯瞰松島灣。記者簡永祥／攝影

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