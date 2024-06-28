南港 LaLaport 下半年開幕 信義房屋：可望帶動商圈繁盛

位於南港經貿園區的日式百貨商場南港LaLaport預計於2024下半年開幕，是台北市第一家LaLaport，信義房屋專家表示，南港過去缺乏大型區域型購物商場，假日若要購物、休閒娛樂，大多需要跨區到信義、大安區，LaLaport營運後，可望帶動周邊商圈發展，當地居民生活也將更便利。

南港園區店專案經理陳曉軍進一步說明，南港LaLaport開始營業後，有百貨商場、電影院，假日親子休閒也都有好去處，不用到鄰近的大安區、信義區，而大型百貨商城也可望帶動周邊商家繁盛，增加商業行為的群聚效應。

陳曉軍表示，大多住戶選擇購屋地點會考量交通機能跟工作地點，新蓋好的百貨商場可望增加就業機會，百貨業高層主管也有機會在鄰近商圈置產，選擇換屋或是小坪數產品。

目前區域內的入手門檻偏高，兩房總價約3,000多萬，三房總價約4,000多萬，四房不要超過7,000多萬，都是主力產品；區域單價行情，兩房單價100~110萬之間，三房100~105萬之間。

陳曉軍分析南港經貿園區的市況，近期陸續有商業辦公室成交，顯示國內企業主對於積極搶入南港設立公司，有幾項重要條件符合，例如員工上下班交通便捷、新落成辦公室的坪數規劃有符合大坪數的需求等誘因。另外破億的高總價豪宅也有成交，豪宅購屋族群主要來自有地緣關係的居民，且隨著自己的房子因近年南港都市發展而增值，也看好未來發展，會再找兩房或三房產品購置。

不僅如此，陳曉軍分析，也有外來的換屋族群，例如鄰近的內湖，屋齡普遍比南港舊十年，有換屋族群到南港看比較新的產品，而南港有三鐵共構的交通機能，因此也有許多從信義區、松山區來此的購屋族群。

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