房市還在燒 房仲：6月全台交易量年增48%

永慶房屋統計內部成交資料指出，國內出口連七紅，景氣燈號亮出黃紅燈，加上台股挑戰2萬3大關，帶動財富效果，以及新青安推升房市需求， 6月全台交易量較5月成長3%，連二月量增。

與5月相比，七大都會區交易表現增減互見，台北月減1%，新北持平，桃園量縮4%，新竹縣市月增3%，台中與高雄均成長8%，台南則月增11%，是唯一量增超過一成的都會區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年新青安效應發酵，加上房價上漲預期與抗通膨需求攀升下，房市交易熱絡，4月因銷售日減少，交易量短暫回檔，5月起受惠台股表現佳、消費者信心增強，讓房市交易連二月成長。

觀察北北桃生活圈今年第二季的成屋委售量均年減超過二成，新北與桃園更縮減將近三成，因市場買氣旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，讓供給量縮的情況加劇，也推升房價持續上漲。

陳金萍進一步指出，6月看屋量較5月增加約一成，顯示民眾看屋意願強勁，此外，根據永慶2024Q3房產趨勢調查結果顯示，消費者看漲房價比例達六成，同時也有50%消費者認為未來一年是最佳購屋時機，只要物件符合民眾需求，價格合理，成交機率大增。

與去年6月同期相比，全台房市交易量年增48%，除了台北與新北分別成長29%與31%外，其餘六大都會區均有五成以上的增長，其中新竹縣市量增69%最多，其次則是高雄年增63%，桃園成長56%，台中與台南均年增53%。

陳金萍分析，去年6月在國內經濟展望轉趨保守，加上央行無預警祭出選擇性信用管制，讓部分購屋民眾轉趨觀望，市場出現價格拉鋸，交易量減。反觀今年，國內經濟穩定、台股創高，加上通膨預期高漲，房市交易熱度持續，讓6月交易量較去年成長大增近五成。

陳金萍補充，國泰台大上修今年經濟成長率至3.6%，內外需前景皆趨向正面，而台股持續走揚，加上新青安助攻下，熱絡的交易市況將延續，上半年房市年增三成指日可待。

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