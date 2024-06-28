快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

時碩攻電動車 樂觀營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

時碩工業（4566）昨（27）日召開股東常會，總經理黃亞興表示，自行車及半導體等工業應用客戶去化庫存已告一段落，汽車零件事業也布局新能源車及自動駕駛系統關鍵零組件，加上疫後航空業景氣復甦，今年營運樂觀看待。

外界關注的水冷接頭金屬扣件，黃亞興稍早透露，已送樣中，最快第3季末出貨散熱大廠，並開始貢獻營收。

時碩近期傳出水冷接頭金屬扣件即將出貨給散熱大廠，在軍工及散熱題材助攻下，5月以來股價漲幅近一倍，昨天收91.3元、下跌5.2收。

半導體 新能源車 航空業

延伸閱讀

影／高雄好心少年派出所說明見人路倒經過 電動車剛停好竟火燒車

南韓現代汽車推平價電動小車Inster！ 2.5萬歐元有找

疑充電中電動車鋰電池爆炸起火 2女吸入濃煙送醫

英智庫：中國升高台海局勢 英國新政府需更勇於應對

相關新聞

全台最大購物城招商 來2千家廠商

「台中高鐵娛樂購物城」取得建照執照後，開發商第一大國際開發公司昨舉辦招商說明會，吸引近兩千家廠商前往，場面熱絡。董事長原...

智慧經營／猶太式教育 造就蘇姿丰

有「半導體女王」之稱的超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su），是全球當紅的科技傳奇人物。本報近日越洋專訪蘇姿丰的父...

造紙公會促審慎評估碳費衝擊

造紙公會理事長黃鯤雄指出，現在平均每1噸減碳資本支出高達1萬至1.5萬元，國內碳費開徵在即，而中國大陸、越南、印尼等地碳...

嘉義福容voco酒店 開幕

被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」昨（27）日舉行開幕典禮，該店從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年。

時碩攻電動車 樂觀營運

時碩工業昨（27）日召開股東常會，總經理黃亞興表示，自行車及半導體等工業應用客戶去化庫存已告一段落，汽車零件事業也布局新...

企業策略／三項修煉 化解缺工危機

疫情改變了台灣的勞動力市場，疫情期間讓許多原本不會離職的人都被迫離職，另一方面也推升外送市場需求，離開原本職場的上班族轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。