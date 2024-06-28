造紙公會促審慎評估碳費衝擊

造紙公會理事長黃鯤雄指出，現在平均每1噸減碳資本支出高達1萬至1.5萬元，國內碳費開徵在即，而中國大陸、越南、印尼等地碳費、碳稅起徵期程還不明朗，造紙業關切跨國政策差異對外銷衝擊大，特別是紙品直接關係民生活動，政府碳費收費規劃要審慎進行產業影響評估和判定高碳洩漏風險產業。

造紙工會日前改選，華紙（1905）董事長黃鯤雄獲選連任理事長。黃鯤雄表示，造紙業20年前投入製程改善節能減碳，在能源轉換和循環經濟兩項低碳策略上，期待政府明確固體再生燃料（SRF）規範及拓展生質料源（農林剩餘資材）市場量能，是讓產業一起推進淨零轉型資源循環的關鍵戰略。

黃鯤雄的任期處於台灣淨零碳排關鍵起跑期，包括碳費徵收、碳權交易、產業轉型等多項議題，尤其碳費開徵在即，黃鯤雄認為，大陸、越南、印尼等地碳費、碳稅起徵期程還不明朗，政府擬定的收費規劃，一定要審慎評估產業影響和判定高碳洩漏風險產業。

黃鯤雄指出，三年前政府宣布2050淨零目標，造紙業配合落實推動產業低碳化、智慧化綠色轉型。公會2022年入選工業局「AI智慧應用服務發展環境推動計畫」，執行訪視造紙廠商。並響應經濟部「以大帶小產業碳中和聯盟」，由正隆擔任示範產業鏈帶領進行碳盤查、碳足跡工作。

今年與工研院合作執行造紙產業人力調查，盤點產業兩大轉型方向的人才痛點和缺口，利用IoT和AI科技提升精準生產以及決策效能。

黃鯤雄提到，目前造紙業綠色發展主軸有三，包括拓展綠色纖維材料、加強綠色能源應用、開發可持續循環再造的綠色產品。

他說，歐洲造紙產業聯合會（CEPI）提出「生物碳」概念，強調造紙業是產業發展與環境永續相容的獨特產業，紙纖維為100%可再造材質，隨著紙產品回收再利用，使碳得以延續儲存於紙品。

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