嘉義福容voco酒店 開幕

被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」昨（27）日舉行開幕典禮，該店從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年。

這是福容大飯店首次與國際品牌合作，打造洲際酒店集團旗下在台灣第一間全新品牌的飯店，4月1日開始試營運，三個月以來，平日住房率六成，假日高達九成以上。

「嘉義福容voco酒店」昨天開幕，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠，以及洲際酒店集團代表總監陳智威等人剪綵。

「嘉義福容voco酒店」地上33層，地下五層，房間數370間，打造雲嘉地區第一高層的SRC鋼骨建築，更是福容大飯店體系下，量體最大，建物最高、房間數最多的飯店。

蔡英文致詞時表示，嘉義福容voco酒店被稱為嘉義101，可以看到阿里山，且阿里山林鐵7月恢復全線通車，這是非常重要的觀光里程碑。嘉義縣市一直在進步，並成為台灣的觀光重鎮，在下一階段的發展，嘉義縣市將成為科技重鎮。

嘉義市長黃敏惠感謝麗寶集團引進voco品牌，全台第一家voco就在嘉義市。更重要是把這棟荒廢已久的大樓拆除、重建，打造成為嘉義市新地標。

麗寶集團董事長吳寶田表示，嘉義市區幾乎沒有16樓以上的大樓，因此位於16至31樓的高樓層景觀房，面東看日出，面西見夕陽，成為最吸睛賣點，是麗寶的重要里程碑。

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