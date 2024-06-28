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創新論壇7月17日登場 和碩董座童子賢：AI引動科技創新

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

和碩董事長童子賢呼籲台灣產業界衝刺AI領域，他表示，AI的「大航海時代」來臨，AI才正要開始，相關基礎建設將愈來愈成熟，可以帶給消費者更方便的體驗、更有效率的生產力。

經濟日報將於7月17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請專家探討透過快速發展的AI等新科技，賦能永續，各行各業發揮核心技術優勢，以各種智慧創新解決方案，撙節能源，減少碳排，維護生物多樣性。

本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、元大投信、長榮集團。

童子賢當天將以「AI新時代 引動科技創新」為題，發表專題演講。童子賢早在2018年就提出「得AI者得天下」，近年也持續倡導發展AI產業的重要性，呼籲台灣企業界重視相關商機。

有別於多數企業家主要專注AI需求，童子賢也認為，若要發展AI技術及產業，穩定且永續的電力供應將是其中關鍵。

童子賢認為，AI運算能力會影響每一個層面，包含商業、軍事、經濟、工業、教育，會影響每一個層面的基本國力，「所以我們說算力即國力，但相對的運算就需要耗費相當的電力」。童子賢表示，發展電動車、AI、晶片製造都需要大量電力供應，這樣的發展趨勢，因此可以說「電力即國力」。

童子賢指出，孫子兵法裡有寫到，多算勝，少算不勝，而況於無算乎。放到現在來看，AI運算能力強的企業或國家，在未來二、三十年將具有經濟及軍事上的明顯優勢。

此外，和碩集團近年也加速往AI領域邁進，鎖定目前產業需求最大的AI伺服器商機，並於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）釋出新一波AI伺服器產品。

童子賢認為，加入AI領域永遠不嫌晚，「AI會重新定義所有的產品與服務狀態，就像早上八、九點的太陽剛開始發光發熱。」，他說，「市場之大非一家所能獨享，若被一家獨享，保證市場做不久、做不大。」目前光客戶提出解決方案的太多了，不用擔心沒有客戶。

童子賢也提到，AI的「大航海時代」來臨，機會在彼岸，要越過汪洋大海掌握機會，小心別翻船，「結盟比單打獨鬥好」。

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