中天、保瑞 分享成功之道

生醫產業近期大受矚目，證交所昨（27）日邀請中天生技集團創辦人路孔明、保瑞（6472）藥業董事長盛保熙分別談新藥開發、企業併購的成功之道；路孔明說，做新藥就是創新，而創新的代價非常高，必須和資本市場對話。對於併購，盛保熙則指出，目標要清楚，以併購當工具，不要貪便宜，讓資本市場協助你。

證交所昨日舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會。以「新世代醫療變革，打造全球新視野」為題，由證交所董事長林修銘領軍，與保瑞董事長盛保熙、中天生技創辦人路孔明與談，探討生技醫療產業發展趨勢、企業成長挑戰及資本市場的支持策略，並分享成功案例和未來發展機遇。

中天集團近年在新藥開發領域陸續繳出佳績，對此，創辦人路孔明指出，做新藥就是以創新為核心，創新的代價非常高，簡言之就是需要錢，沒有錢不用談創新，所以必須和資本市場對話與溝通。他還特別指出，做新藥研發還有一個特質不可或缺，要有鋼鐵一般的決心，選擇這條路要非常注意基礎科學。這一條路坎坷、漫長，但創新的另一個名詞就是獨占，獨占全球市場的果實很甜美。

另外，保瑞幾乎是台灣生技領域的併購大王，董事長盛保熙分享成功併購的心法。他指出，首先策略、目標都要先訂好，目標清楚才知道要併購那些項目、公司、技術。關鍵在於，只要目標與策略對了，資本市場就會給你資金，並獎勵你快速成長。

商品推薦