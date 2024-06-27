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證交所：生技將成兆元產業

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（27）日點名生技醫療、數位雲端、綠能環保為台股新經濟產業三大亮點，並看好市值已率先突破7,000億元的主板生技股，將是下一個兆元產業。他同時預告，生技股將再添新兵，育世博及互貴興業即將提出主板上市申請。

林修銘宣示將帶領台股衝向全球前十大市值股市，除科技產業外，新經濟產業向來是他認為壯大資本市場不可或缺的板塊。為打造下一個上市新聚落，證交所昨天舉辦「創新資本領航，共創明日獨角獸」交流分享會，目標有二，一是助攻具影響力及成長潛力的創新產業進入資本市場，二是吸引國內外專業投資機構投資台灣新創企業。

林修銘在致詞時表示，新經濟產業發展為全球趨勢，隨著AI浪潮席捲，現已重新洗牌全球前十大市值排名，台灣身為科技ICT產業之島，應藉由創新驅動經濟模式，帶動生技醫療、數位雲端及綠能環保等領域發展。

他強調，證交所作為資本市場領航者，將與產業一同啟航，以「創新」為驅動力，並以生技醫療、數位雲端、綠能環保三大新經濟產業為基石，培育未來的產業獨角獸。

對於帶動創新產業的做法，林修銘表示，今年採「雙主板」及「以大帶小」兩大策略，透過產業鍵結效益，扶植及培育具影響力及成長力的創新產業進入資本市場，帶動國家新經濟產業發展潛能。

「雙主板」是一般板、創新板；「以大帶小」則是由大企業帶小企業，培育護國群山，提升台灣資本市場國際能見度。他以27日出席交流會的保瑞（6472）及鑽石生技為例，盛讚兩家公司是台灣生技產業典範，保瑞以策略性併購模式布局全球生技市場，鑽石生技以永續型創投架起跨境投資橋梁，布局未來具高度市場需求與商業價值的關鍵領域，而台灣創新板代表沛爾生醫，登板後亦廣受國際藥廠青睞。

證交所為支持生技產業政策，去年10月5日發布「強化生技產業發展策略」，並以衝刺市值達5,000億元及三年內將生技產業市值占比提升至2%為目標，據證交所統計，截至18日，主板生技產業市值已突破7,000億元，達7,352.35億元。

生技產業 證交所 資本市場

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