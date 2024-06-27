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奧運商機熱 帶旺遠東新綠色產品

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東新（1402）昨（27）日股東會上，董事長徐旭東表示，對今年的奧運商機看法樂觀，看好綠色經濟持續成長。

徐旭東說，遠東新回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，成為多個國家隊伍球衣布料供應商，近期環保鞋材、機能布料訂單持續上揚，預期2024年綠色產品營收將再創新高。

遠東新2023年綠色產品營收占生產事業比重超過三成，為穩固公司領導地位以及帶動聚酯產業綠色轉型，積極擴充回收聚酯產能，包括2023年投產之菲律賓廠以及2024年即將投產的日本關西廠、越南廠，美國再生聚酯工廠2024年上半年完成產能擴充，此外，馬來西亞馬六甲州綠色再生聚酯新建的工廠，預計2025年底投產。

遠東新2024年也迎來奧運商機，回收聚酯產品受到國際運動品牌青睞，不僅成為多個國家隊伍球衣，也帶動環保鞋材與機能布料訂單持續上揚。此外，應用於食品包裝、寶特瓶等，也將隨奧運買氣激增，迎來訂單成長。遠東新副董事長席家宜表示，在市場需求殷切與產能擴充的助攻下，2024年綠色產品營收預計再創新高。

此外，遠東新轉投資事業多元，主要投資標的包括遠傳、亞泥、遠百等，投資事業占總資產超過四成，每年不僅帶來穩定的股利收入，也創造可觀的增值空間，以目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1,700億元，較帳面成本增加一倍以上，潛在利益超過850億元，整體增值空間可期。

遠東新

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