遠東新：57萬坪地可出售 出租、合作開發也是選項

遠東新（1402）昨（27）日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，近期工業用地漲翻天，遠東新在台灣持有57萬坪土地，「以前不賣，現在可能考慮賣，如果有人出得起」。他強調，資產活化的管道很多，目前正有次序的做規劃，包括出租、出售、合作開發都是選項。

遠東新昨股東會由徐旭東主持。他表示，遠東新有三大營運板塊，除了傳統製造事業，還包括多元的轉投資，以及土地開發事業。在發展策略上，徐旭東指出，因應綠色經濟成長以及AI時代的來臨，已為將來的發展作一系列準備，包括開創綠色商機、加速AI轉型、加強土地資產活化是遠東新未來的三大方向。

遠東新股東會要點

隨著台灣企業擴廠需求增加，工業用地價值翻漲，遠東新具有龐大的精華地段工業土地，包括桃園觀音、新竹新埔與湖口等地區之土地面積合計40萬坪，將透過多方合作策略，活化資產，創造最大價值，未來開發利益有望倍增。

遠東新副董事長席家宜表示，AI帶動國內電子業發展，不僅缺電，土地也很缺乏。近期整個房地產回升，工業用地更是水漲船高，對遠東新來說，是另一個發展方向，也可以利用活化資產切入AI領域。

在遠東新旗下土地方面，除了目前發展的板橋區「台北遠東通訊園區」以及桃園市「內壢土地開發案」，遠東新手上的工業用地還包括桃園觀音18萬坪、新竹新埔17萬坪、新竹湖口5萬坪。另在泰山、宜蘭也有很多土地，都可以和AI產業合作開發。

席家宜表示，這一波工業用地突然超熱，甚至屏東、嘉義的工業用地都變得奇貨可居，主要是AI需求來的太快，遠東新手上有很多可以馬上做工業用地的土地，目前正有次序的做規劃，包括出租、出售、合作開發都是選項。

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