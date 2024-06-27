統一集團董事長羅智先：今年景氣...還是看不懂
統一（1216）集團董事長羅智先昨（27）日表示，對於今年景氣變化，仍坦言「看不懂」，他說，很多同業也有同樣想法。對於統一來說，目前正處於前所未有的機會，機運來的時候，統一會努力搶到「豬也會飛」的商機。
羅智先指出，大環境有太多統一不能控制的因素，統一集團要做到「穩健、健康」。展望今年，他也宣示，統一今年的獲利會在一個成長軌道上。
羅智先指出，旗下重要轉投資統一中控，正朝500億元生存線目標挺進，統一不是大陸地區型的廠商，而是要做到全大陸的規模，500億元的規模只是基本。
羅智先強調，任何行業都有選擇跟競爭，產品有特色跟競爭性，大陸是一個龐大的市場，產品有特色永遠有機會。穩健很重要，統一要維持當機運來的時候，一定要在跑道上，統一就有機會遇到「豬會飛起來」的契機，搶到商機。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 張旭嵐／限貸一次抑制亂象！新青年，購屋安了嗎？
▪ 竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐
▪ 政院「一生一次」新指令上路 換屋族將不能再借新青安
▪ 獨／八大行庫上繳逾5萬新青安名單 財政部將揪包租公
▪ 新青安防短炒限貸一次 專家：40年房貸寬限5年還是很香
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言