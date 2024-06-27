統一集團董事長羅智先：今年景氣...還是看不懂

統一（1216）集團董事長羅智先昨（27）日表示，對於今年景氣變化，仍坦言「看不懂」，他說，很多同業也有同樣想法。對於統一來說，目前正處於前所未有的機會，機運來的時候，統一會努力搶到「豬也會飛」的商機。

羅智先指出，大環境有太多統一不能控制的因素，統一集團要做到「穩健、健康」。展望今年，他也宣示，統一今年的獲利會在一個成長軌道上。

羅智先指出，旗下重要轉投資統一中控，正朝500億元生存線目標挺進，統一不是大陸地區型的廠商，而是要做到全大陸的規模，500億元的規模只是基本。

羅智先強調，任何行業都有選擇跟競爭，產品有特色跟競爭性，大陸是一個龐大的市場，產品有特色永遠有機會。穩健很重要，統一要維持當機運來的時候，一定要在跑道上，統一就有機會遇到「豬會飛起來」的契機，搶到商機。

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