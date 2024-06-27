統一羅智先女婿王瑞斌 進入管理體系
統一（1216）董事長羅智先的女婿王瑞斌，已經進入統一經營管理體系，羅智先昨（27）日面對接班問題，他表示，統一長期在培育各種接班人才，接班不是問題，而是統一有基本人才養成作業、有很多的舞台，可以讓年輕人發揮。
羅智先也提及，在他剛接班時，統一的股價最低只有16、17元，要感謝前輩打下很好的基礎，接班後，在這個舞台上，就是把原來統一產品排列組合，不斷的推升統一營收、獲利向上攀升，股價也會跟著同步上揚。昨日收盤時統一股價為81.9元，下跌0.8元。
統一集團董事揭露資料「具配偶或二親等以內關係的其他主管、董事或監察人」中，女婿王瑞斌也進入公司管理階層。
昨天統一股東會後，也有特別的花絮，羅智先夫妻兩人鶼鰈情深一直讓外人稱羨，昨天股東會後羅智先大方秀出手機桌布，是太太30年前的年輕照片，現場直呼高秀玲年輕時神韻猶如林青霞；羅智先還幽默說：「這是我自己拍，手機桌面放老婆的照片比較安全」。
高秀玲會後知道先生羅智先秀出手機裡自已30年前的照片，幸福的喜悅洋溢在臉上，並透露照片「大約是30多年前拍的，有一次出門羅董突然讚美她好看，當天就拍了很多張照片」。
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