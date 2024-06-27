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統一集團攻零售 兩路並進 百貨明年開幕、超商加速展店

經濟日報／ 記者徐牧民黃淑惠/台北報導
統一集團董事長羅智先昨分享30年前幫妻子高秀玲拍的照片，現在則成了他的手機桌面。記者黃淑惠/攝影
統一集團董事長羅智先昨分享30年前幫妻子高秀玲拍的照片，現在則成了他的手機桌面。記者黃淑惠/攝影

統一（1216）集團強攻零售，百貨、超商兩路大進擊。統一昨（27）日舉行股東會，會後受訪時董事長羅智先表示，北市信義區的百貨商場「Dream Plaza」預計明年開幕，最大的星巴克、首家博客來實體書店都將進駐。超商方面，台灣7-ELEVEN因應社會需求，每個月都增加百店以上，當前市場「沒有天花板」，菲律賓將大拓點至1萬間以上。

統一美麗事業董事長高秀玲也首度透露，有信心「Dream Plaza」明年開幕，這家百貨公司會讓大家耳目一新。

羅智先談話重點
羅智先談話重點

談及「Dream Plaza」目前進度，高秀玲說，考量到公共安全問題，大樓部分結構進行補強整理，比預期還多三個月的工期，有信心在明年開幕；星巴克展店的部分，團隊與美國西雅圖星巴克總部的人員很緊密的聯絡，而台灣人員為做出台灣特色店非常努力在討論。

羅智先透露，開創「首家博客來實體書店是我的主張，對團隊來說則是很大壓力，舞台、劇本也許一樣，但表演方式可以完全不同。」主要是希望在台北市信義區這個精華地段，能創造一個舒適閱讀空間讓顧客沈澱，書店目前還無法具體描繪。他也坦言，並不認為一落地就會很理想，後續還需要不斷調整。

高秀玲也表示，這是統一第一次開大型書店，面對不一樣的業種多少會有一些惶恐，一層的坪數超過千坪，目前規劃應該不會用到一整層。

對於統一超展店策略，羅智先也表示，台灣門市預計在今年7月達到7,000店大關，這是因應消費者的需求，而非為了達成目標。從台灣市場來看，展店還看不到天花板，今年以來每月都以增加100家的規模，未來也會持續成長。

除台灣持續展店外，關於7-ELEVEN在東南亞的發展，羅智先指出，菲律賓部分的7-ELEVEN店數市占已是當地第一，團隊從原先預估的8,000間上調至1萬間店以上；而有關於印度部分，羅智先也說目前還沒有看到機會進去。

中國大陸市場部分，未來也計畫將資源聚焦在上海跟浙江7-ELEVEN，這兩個市場保持著不錯的動能，持續朝良性發展。

博客來 星巴克 羅智先

延伸閱讀

7-11將持續擴點 董座羅智先：台灣市場還未看到天花板

統一羅智先：正處於前所未有的機會 搶「豬會飛起來」商機

博客來終於要開實體書店 創辦人：18年前就想進駐信義區

統一將開首家博客來實體書店 羅智先：是我的主張

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