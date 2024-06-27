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號稱全台最大百貨購物中心！台中高鐵購物城定名為「D-ONE 第一大天地」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「第一大天地」土地總面積達4.8萬坪，未來將是全台最大的百貨購物中心。第一大國際提供
「第一大天地」土地總面積達4.8萬坪，未來將是全台最大的百貨購物中心。第一大國際提供

號稱全台高鐵站區最大招商案的台中高鐵娛樂購物城，將於本月30日動土，27日舉行招商說明會，現場湧入逾2,000家廠商，未演先轟動，開發商第一大國際並宣布，此案正式定名為「D-ONE第一大天地」。

「第一大天地」土地總面積達4.8萬坪，相當於20個足球場的空間，全案總投資金額達260億元，預計可容納800至1,000家廠商進駐，其中國際精品品牌約60家，預估年營業額達350億元，未來將是全台最大的百貨購物中心。

今天到場的廠商，除了多家國際知名精品品牌之外，也不乏國內股票上市櫃的連鎖餐飲集團品牌，以及重量級運用、休閒、家電、服飾等品牌業者，2,000多人把會場擠得水泄不通。

第一大國際董事長原島榮一宣布，30日將舉行動土典禮，及慶祝動土的「好日音樂野餐市集」活動，預估可吸引10萬人次參與，希望達成第一期百貨購物中心在2026年底完工營運的目標。

原島榮一指出，他是東京人，此項目以東京與橫濱的歷史發展關係為借鏡，因大眾運輸帶來的便捷效應，讓橫濱各行各業得以快速發展成為東京第二。他很有信心期望台中與台北，如同橫濱與東京的發展關係，台中未來發展將不同凡響。

原島榮一表示，此開發案是台中唯一以大眾運輸與三鐵共構為主體的大型商業開發案，是台中地區絕無僅有的，也是其他商場不具備的條件，更是無法媲美的，未來也將是全台最大的國際級百貨購物中心。

「第一大天地」基地坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，第一大國際於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

此案規劃為大眾運輸三鐵共構連結一體的國際級百貨購物中心，並結合國際五星奢華酒店、多功能會展中心、多功能劇場及藝術博物館等設施。

其中，第一大國際日前已和國際五星奢華酒店品牌凱賓斯基(Kempnski)簽約，將首度引進凱賓斯基酒店進入台灣市場，初估飯店投資金額近80億元

凱賓斯基酒店規劃地上24層、地下2層，預計2027年底開幕營運；商辦大樓地上35層、地下4層，樓高185.6公尺。全區預計2028年中完工開幕，整體規模堪稱全台第一。

另外，此案有全台首創戶外街區商店街，設有24小時影城、保齡球館、電競、AR、VR及大型遊樂場等娛樂設施，以及書店、物販大店，更結合眾多的超時餐飲選擇，將打造成吃喝玩樂一應俱全的台中不夜城。

原島榮一(右)宣布，台中高鐵娛樂購物城正式定名為「D-ONE第一大天地」。記者宋健生/攝影
原島榮一(右)宣布，台中高鐵娛樂購物城正式定名為「D-ONE第一大天地」。記者宋健生/攝影
2,000多家廠商把招商說明會會場擠得水泄不通。記者宋健生/攝影
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台中市 高鐵

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