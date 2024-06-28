管理錦囊／短視近利 三大隱憂

曾有企業主在規劃年度目標時，詢問獲利成長率應訂多少為宜，我勸說能不設目標最好，因為盈利是結果，不如把精力放在做對的事情上。

事實上，有不少知名企業在全力追求最大利潤的同時，因輕忽潛在風險而自食苦果，從實際案例中我們可以看到下列三大管理隱憂：

一、弱化公司專業能力而失去核心競爭力

全球半導體大廠英特爾（Intel）執行長史旺（Swan） 突然於2021年初被換下，改由技術出身的季辛格（Gelsinger）接任。英特爾表示該項任免和財務績效無關，而是鑑於先進製程嚴重落後競爭對手且生產延遲嚴重，若再不從技術面追趕，英特爾龍頭地位勢必拱手讓人。

何以至此？從2018年6月發生的兩件全球矚目之公司高層變動案已露端倪。首先，英特爾晉升其財務長史旺接掌執行長。

史旺上任後，為保持營收領先地位，不惜停滯先進製程發展，啟動委外代工計畫，破天荒將先進產品外包台積電生產，因此營收屢創歷史新高。

其次，台積電董事長張忠謀交棒劉德音。劉德音上任後，不斷加大資本支出並推動新廠建設案，使製程技術與產能不斷提升。結果兩廠一消一長，2023年台積電超越了英特爾，成為全球營收最高的半導體公司。

二、公司經理人喪失面對真相、說真話以及指出問題的勇氣

曾長期盤據美國市值第一的奇異公司（GE），幾年前竟黯然走上解體重整的不歸路。有研究指出衰敗主因和過度追求短期利潤的管理文化脫不了干係。由於部門主管未能達成財務目標，後果將不堪設想，故常操作數字美化技巧讓帳面好看，這種掩蓋事實、不計代價只求達標的文化，使公司一再錯過發現問題與矯正錯誤的機會，以致經營沉痾積重難返。

三、易失去達成長期目標或實現願景的動力

很多人以為相機底片龍頭柯達公司（Kodak）的失敗歸因於底片市場萎縮，其實柯達早就預見趨勢並著手轉型。2005年推出數位相機，銷售也拿下全美第一，但因數位相機始終未獲利而中止產品轉型計畫，故仍死守底片產業，未料底片市場需求在2011年達到巔峰之後竟一路急轉直下，柯達在翌年宣告破產。

總之，企業若仍以過去的盈利驅動模式經營，恐將無法在丕變不斷的新科技浪潮下生存發展。從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說的，輝達不是看毛利而是挑戰未來「尚未存在的技術與市場」，就知道落實企業使命或願景管理的時代到了。

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