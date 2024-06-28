企業策略／三項修煉 化解缺工危機

疫情改變了台灣的勞動力市場，疫情期間讓許多原本不會離職的人都被迫離職，另一方面也推升外送市場需求，離開原本職場的上班族轉而成為外送員，而且回不去了。

電商系統的業務主管表示今年來面試的人年紀都在30歲以上，完全沒有30歲以下的人來面試，不只如此，其他產業的中小企業普遍都面臨同樣的問題：找不到人。

年輕人都到哪裡去了？首先，每年的大學生愈來愈少。根據教育部的統計資料，大專學生註冊人數從2014年的318,983人，到2023年的259,229人，十年少了將近20%。少子化對社會帶來的影響之一，就是勞動力減少。此外，中小企人力短缺還有三個原因。

一、大廠持續挖角：台灣近幾年科技業的人力需求更勝以往，高科技業開給研究所畢業生的起薪還高於教授，導致優秀的人才紛紛向科技業靠攏，大企業大量挖角，造成中小企業的人力短缺。

二、數位遊牧的影響：疫情開啟遠距工作的模式，即便疫情結束，許多工作者依然嚮往數位遊牧，雖然大企業仍然要求工作者回辦公室工作，但中小企業對於數位遊牧的約束力較低，如果不接受遠距工作型態，就可能面臨一直找不到人的困境。

三、多元化收入：現在社會不論是投資，買賣商品或學習技能都非常方便，有能力的工作者會選擇在業餘利用專長創造第二甚至第三收入。如果副業發展順利，就會在原本工作階段性任務完成後將副業轉正，投身創業。

這就是我們現在面臨的環境。

要如何突破？在此提供以下三個修煉方向：

首先是學習專業。在花錢的地方掌握關鍵邏輯，像是行銷。身為老闆無須事必躬親，但一定要懂得如何駕馭。以行銷為例，當老闆掌握數位行銷的關鍵邏輯，就算是找外包團隊代操，也有辦法針對問題溝通，不會被牽著鼻子走。

其次要善用工具。AI正改變工作的方式，未來將會是懂得使用AI的企業淘汰不會使用AI的企業。利用工具來取代產值較低的重複性作業，提高產能。已經有貿易公司將每年出國參展的費用，用來發展AI導流跟後續的接單客服。

學會使用工具最快的方式，就是從現有的工作內容中找出可以套用的方法；如果不知道要優化什麼，就向AI介紹自己的工作內容，請AI提供可以優化的環節建議。

第三，與人合作。許多企業在還沒有找到合適的人選前，會將原本的業務外包給離職員工。當企業能夠掌握關鍵邏輯，就可以發展一套共同協作的模式，將團隊外部化。

跟人合作的另一個好處，就是可以賺原本賺不到的錢。每間企業只能賺能力範圍內的錢，透過跟其他企業合作，就可以一起去提更大的案子，賺原本賺不到的錢。

找人合作最快的方式，就是開一個「局」，然後邀請對方入局。開局的方式有很多，例如，我們定期舉辦電商相關活動，創造產業交流，結識合作夥伴，每認識一位新的朋友，我就邀請對方來小聚分享，一方面認識對方的專業，二方面也可以在每次的互動中觀察對方的態度。固定參加的夥伴多數是認同彼此的，未來有合作機會就可以優先安排。

社會唯一不變的就是變，因此當中小企業面臨競爭激勵且人力短缺的困境，應該要認清現況，調整自身的運作模式，運用新工具提升效能，學會造局讓更多人來合作。一起打群架，賺原本賺不到的錢。

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