職感心教練／挖掘作業員的智慧

有AI（Artificial Intelligence）教父之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）5月底訪台，造成一股「仁來瘋（Jensanity）」熱潮，讓台灣股市AI概念股紅通通。他也盛讚因為有了台灣的夥伴，輝達的願景與夢想才得以實現。

然而，由於關稅壁壘與地緣政治的影響，能讓這些應用AI的終端產品呈現在我們面前的，不是由AI所訓練出來的機器人，而是我們遍布在全球生產基地裡，那一雙雙作業員的巧手。當地政府也藉由外商的進駐，得以提升管理與生產能力並蓄積經驗。

在我輔導合作夥伴的工廠之初，站在生產線上觀察到，作業員不能專注在眼前並從事有價值的工序，導致半成品在不同的工站堆積如山，形成高低起伏不一的丘陵。不禁讓我聯想到蘇東坡在《提西林壁》中所言「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」要想順利走完整個製造流程，真的得歷經千辛萬苦啊。

讓我彷彿置身於廬山之中的主要原因，是生產流程「迴圈時間（Cycle Time）」不平準所導致。例如，不符合人因工程的工作姿勢（如彎腰提重物）、工序之間不平衡、動線與流程不順暢、外界的干擾（如送料不及時）、生產作業尚未最佳化、作業空間的限制等；但我也觀察到有些作業員非常聰明，工作效率高，卻非自作聰明。

於是我請團隊進行改善與優化時，需建立以「作業員為主體」的思維模式。只要見到作業員被干擾、在等待，從事無效的作業，便是公司的損失與浪費。而管理幹部與工程師也得充分運用他們所有感知器（五官）去觀察、聆聽並同理作業員的生理與心理需求。同時，妥善運用作業員的智慧，找出最佳實踐（Best Practice）的方法。

唯有管理階層親自投入，運用工程師的專業，通過設計和改進工作系統、工具和環境，努力消弭所有干擾與影響作業的因子，以適應人體的生理、心理特性，提高工作效率、舒適度和安全性。否則再棒的人工智慧產品，沒有健康的作業員，貨不容易出去，錢就進不來，也別想要發大財。

經過一段時間的調整與優化，再次走進生產線，已看不到堆積如山的半成品，取而代之的是一片井然有序的景象。這種感覺如同李白《早發白帝城》中所描寫的：「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」一種喜悅暢快之情油然而生。

當我們願意把作業員當作核心，挖掘出他們的智慧，結合專業作為半徑，再用管理劃出一個完美的圓，你便會看到每一位作業員專注的眼神、順暢的動作，並充分感受到輕快的生產節奏。

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