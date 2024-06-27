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台肥與南韓三星物產簽MOU 拓展低碳液氨

中央社／ 台北27日電

台肥公司在氨能事業再上一層樓，今天與南韓三星物產簽署合作備忘錄（MOU），在低碳液氨拓展上與三星物產攜手合作。

台肥發布新聞稿說明，三星物產在中東以及澳洲有相當規模的低碳氨投產計畫，在南韓也擔負相當重要的減碳角色，台肥與其結盟，除有助於國內液氨的供應平衡，也增加在國際液氨供應上的競爭力。

台肥表示，已是國內最大液氨供應商，也生產半導體級氨水多年，品質受業界肯定。氨水是半導體潔淨過程中重要的化學品，經常用在SC1清洗製程以除去晶圓表面的微顆粒。氨水的主要原料之一是液氨，台肥自2023年開始進口低碳氨，可以取代傳統灰氨來製作氨水，產出的電子級氨水，得以降低半導體廠的碳排量，滿足晶圓大廠迫切的減碳需求。

台肥董事長李孫榮指出，台肥身為泛公股公司，在支持台灣半導體發展上不能缺席，會在原半導體精密化學品的生產經驗及基礎上，加強與半導體界多領域的合作，並且以永續及減碳概念，做台灣半導體界堅實後盾，為半導體高科技台灣隊扮好更重要的角色。

台肥說明，氨除了是半導體的重要原料，也是下一個新時代的燃料，因為燃燒過程完全「零碳排」，足以取代傳統化石燃料的綠色能量載體，是解決全球氣候變遷的新希望；相關應用包含燃煤混氨發電、船舶加氨做為船舶動力等。

三星物產成立於1938年，是集貿易、投資、工程與建設事業於一體，近年來在再生能源領域、乾淨氨能領域積極耕耘，也推動多項超大規模的氨能投資。

三星物產於2023年12月與日本丸紅株式會社共同投入阿曼的綠氨開發，預計2030年開始投產，目標每年產出100萬噸綠氨，以及投資澳洲能源公司PilotEnergy，將於澳洲中西部進行「碳捕捉與封存」CCS計畫，預定2027年投產，藍（綠）氨年產量可望達到120萬噸。

三星 半導體 南韓 台肥

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