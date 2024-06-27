三洋電：泰山廠開發 須與重劃區都市計畫連結
三洋電發言人林張惠今天表示，泰山廠開發案因緊鄰新北市政府開發中的「塭仔圳重劃區」，須審視土地變更案的公益性，並與塭仔圳重劃區都市計畫連結。
三洋電今天參加台灣證券交易所舉辦法人說明會，林張惠指出，目前可供資產開發的廠區主要包括泰山廠、高雄岡山本洲工業區廠房、三峽廠區。
林張惠指出，泰山廠位於新北市新莊中正路，土地面積2萬3031坪、樓地板面積11萬3538坪，已申請辦理都市計畫工業地變更，等待新台市政府的後續審查；高雄岡山本洲工業區是南區倉庫，土地面積4953坪，其中A區樓地板面積3672坪，為自行使用倉庫、辦公室，B區樓地板面積7000坪，尚待出租。
另外，三峽廠區位在新北市三峽中正路一段，土地面積1萬1705坪，樓地板面積A棟2646坪、B棟558坪、C棟規劃1萬8000坪。
至於松江路總公司資產活化，三洋電表示，一直有研議，但目前還沒明確決定，須視營建市場及建物實況，以及部分樓層出租後續使用狀況。因所轄資產項目很多，須考量整體財務及人力狀況再做決定。
三洋電統計，2023年家電產品銷售比重以冷氣機占41.9%居冠、其次為洗依機18.1%、冰箱18%、冷凍櫃11.4%、顯示器3.6%，其他產品則占6.9%。
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