三洋電：泰山廠開發 須與重劃區都市計畫連結

「在拿到大巨蛋這個案子以後，SOGO就一直在思考，這個擁有豐富、多樣性的零售區域，可以說是台北蛋黃區中的蛋黃，到底要讓它呈現什麼樣的風貌？又將為台北的零售帶來什麼樣的突破與開創？」遠東SOGO董事長黃晴雯說。

2024-06-27 17:42