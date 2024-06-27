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燁聯不銹鋼7月盤價採個別議價 部分客戶接到上漲通知

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）27日下午宣布7月價格，表示考量原料成本、能源、匯率等因素，將依數量、尺寸與客戶採議價模式交易。示意圖／聯合報系資料照片
不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）27日下午宣布7月價格，表示考量原料成本、能源、匯率等因素，將依數量、尺寸與客戶採議價模式交易。示意圖／聯合報系資料照片

不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）27日下午宣布7月價格，表示考量原料成本、能源、匯率等因素，將依數量、尺寸與客戶採議價模式交易。

根據商情顯示，由於內需市場薄弱、國際鎳價又大跌，預期鋼廠議價會下跌。有部分下游加工廠指出已收到鋼廠報價，304系列每公噸跌2000元，但仍要等實際報價，依數量看鋼廠可以給什麼的價格。

另傳出316L附價每公噸調漲1000～2000元，430系列則持平。

不銹鋼 燁聯 鎳價

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