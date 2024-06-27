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歐美進入暑休、不鏽鋼景氣存在不確定性 華新7月盤價調降

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）27日開出7月不鏽鋼盤價，300系調降每公噸3000元，316含銅附價調降每公噸1000元，200系、400系維持平盤，其中300系終止連六月上漲。

華新指出，由於歐美進入暑休，經濟活動稍緩，不鏽鋼景氣存在不確定性。歐盟與加拿大已於6月降息，預期將為需求帶來支撐。考量客戶整體接單競爭力，並適度反映原物料成本下跌，7月盤元牌價適時調整。

景氣 降息

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