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新船、二手船價飆漲 中航法說會：看好需求續汰舊換新

中央社／ 台北27日電
台船承接的海龍離岸風電計畫、共計63支水下鋼管樁的製造，已提前於19日完成所有檢驗。台船強調，在與國內供應鏈密切合作下，打造出完全由國產自製的水下基礎鋼管椿。圖／台船提供（中央社）
台船承接的海龍離岸風電計畫、共計63支水下鋼管樁的製造，已提前於19日完成所有檢驗。台船強調，在與國內供應鏈密切合作下，打造出完全由國產自製的水下基礎鋼管椿。圖／台船提供（中央社）

聚焦海岬型船的散裝航商中航表示，上半年原物料出口量明顯成長，推升海岬型船運價走勢。中航第3、4艘節能環保新船已交付，續添營運動能；新船和二手船價飆漲，反映市場仍看好未來運輸需求，將持續汰舊換新。

中航今天舉行第2季法人說明會，由發言人唐邦正主持。針對市場營運展望，他表示，上半年原物料出口量明顯成長，推升海岬型船運價走勢，鐵礦砂價格仍在相對高點，下半年期貨運價仍維持正價差。

他進一步說，全球船隊噸位年淨成長率逐年降低，今年1至6月加入營運新船為25艘，船舶噸位淨成長率約1.05%。

中航觀察，上半年中國大陸鐵礦砂、煤炭進口量雙雙年增正成長，鐵礦砂總庫存迅速回到歷史高位；大陸鋼鐵業呈高庫存、低獲利局面，鋼材出口量繼續上升。

中航指出，第3、4艘節能環保新船已順利於第2季交付，續添營運動能；目前船隊仍有1艘船在現貨市場，伺機提高獲利，未來積極規劃下一階段船隊汰舊換新時程。

唐邦正分析，影響未來市場的利多因素有新船交付數量低、原物料出口正常化、大陸鋁礬土需求增、乾散貨延噸哩提高；除了巴西與鐵礦砂利空因素，另有大陸鐵礦砂庫存量高，已接近歷史新高水位，以及大陸房市去庫存成效待觀察、屆齡老船延後退出市場、二手船價持續飆漲等。

中航今年首季海運業務營收占比為65%，內陸貨櫃運輸及物流業務33%，代理空運及其他業務2%；去年與今年各引進2艘海岬型散裝輪船，目前共有14艘。

法人提問紅海危機對散裝市場影響，唐邦正表示，俄烏戰爭之前，一直都有鐵礦砂從烏克蘭出口到中國大陸，部分船隻會經過蘇伊士運河，也有船舶會從澳洲運煤炭回歐陸，同樣也通過蘇伊士運河；但絕大多數船本來就經過好望角航線，基本上對散裝市場影響不明顯。

他表示，新船和二手船價格持續上揚，且上揚幅度大，反映市場仍看好未來運輸需求。中航第一階段4艘新船已交付完畢，雖然船價持續上揚，仍持續和船廠交流，要繼續造新船。因應未來環保法規上路，新船競爭力會提升；而船齡18、19年接近營運年限的老船，可能價格達到預期時，會考慮出售。

針對合約狀況，中航指出，目前中航14艘船，新船都是接2到5年合約，其他都是簽1年，其中1艘在現貨市場，主要因現在市場波動，希望可以挹注獲利增加。整體而言，會持續汰舊換新，引進更多節能船，一方面租金能夠提升，一方面也符合環保法規。

環保 鐵礦砂價格

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