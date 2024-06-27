竹北人好日子來了！緯創新總部將落成 帶旺周邊房價、逾5千工程師入駐

AI伺服器代工大廠緯創（3231）斥資31億元在竹北ＡI智慧園區內打造的全新「全球營運總部」即將於本季完工、啟動營運，而公司也將會把集團總部的登記地址，從原先的「竹東」更改、移至新總部所在的「竹北」，這也代表將有超過5千個工程師入駐竹北AI智慧園區，並創造上千個全新就業機會，而在地產值也將跟著起飛。

事實上，作為緯創集團目前總部現址的竹東地區，於591實價登錄所統計之「七都所有行政區近一年房價漲幅」數據中，就已名列第一、穩居龍頭，其年漲幅遠遠超越其餘各縣市，這也是繼竹北、東區等地區房價飆漲後，再度有「蛋白區」因外溢效應而享有如此明顯漲勢，據資料顯示，有部分建案的成交價更站上5字頭，整體區域房價拉抬上漲逾3成。

根據緯創日前公布的營運規劃，新總部大樓不僅將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

目前緯創旗下負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝的廠區就都是以新竹地區的現有兩大廠區為主（包括湖口廠區、竹科新安廠區），而在第三季則再有位於竹北的AI智慧園區加入；對此，緯創總經理林建勳也直言，團隊未來將把旗下竹科與湖口工業區的生產能量進行大整合，除了持續擴大自身產值，也將創造出更多的高薪就業機會。

緯創建案由從1980年代就大量參與竹科知名科技廠房興建的利晉工程負責，此次在竹北斥資31億元建全球營運總部，林建勳強調，緯創專注於資訊及通訊科技產品，看好人工智慧發展，為了深耕此領域，加上對新竹縣AI智慧園區的地理位置優勢充滿信心，不僅因此擴大投資規模，於新竹AI智慧園區設置全球營運總部，並將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。未來將與新竹縣政府緊密合作，共同努力，打造一個國際級的AI智慧城市。

新竹縣長楊文科指出，AI科技的發展日新月異，新竹縣身為高科技產業重鎮，獲得緯創的青睞並決定將全球營運總部設立在此，自己要感謝緯創的獨到眼光，願意帶領AI設計人才落腳竹縣。自己相信不久的將來，只要想到AI，就會想到新竹縣，縣府團隊會繼續努力建設，打造一個結合工作、生活、居住的科技天堂。此外，後續義隆電子（2458）、普生科技、智邦科技（2345）也接連駐，預計將創造逾4千個就業機會，年產值超過1000億元。

對此，有房仲業者直言，隨著緯創國際運營總部即將蓋好，整個竹北AI智慧園區就將成形，而高科技工程師進駐後，到時候附近的房價租金又要小漲一波，旁邊還有名校勝利國中、超大千坪公園，據自己觀察一旁的建案「富宇森之樹」去年每坪才70萬出頭，現在每坪應該接近80萬了，甚至有的建案從四年前縣長楊文科宣布建智慧園區後，至今已漲超過兩倍價格了，部分提早進場的竹北市民，可說是好日子來了！

緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影 緯創資通。記者吳康瑋／攝影 緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

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