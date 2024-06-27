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臺灣港埠協會推動老幼共融探索AI 迎智慧科技新時代

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
臺灣港埠協會攜手交通部航港局、中國貨櫃運輸、高雄港務分公司及高雄市旗津醫院於27日合作辦理送AI到旗津國小活動。圖／業者提供
臺灣港埠協會攜手交通部航港局、中國貨櫃運輸、高雄港務分公司及高雄市旗津醫院於27日合作辦理送AI到旗津國小活動。圖／業者提供

臺灣港埠協會攜手交通部航港局、中國貨櫃運輸、高雄港務分公司及高雄市旗津醫院於27日合作辦理送AI到旗津國小活動。透過互動課程及趣味競賽，萌發學童心中AI幼苗，同時邀請旗津區長輩一同參與，共同探索AI的趣味及奧秘。

AI課程講師以生動有趣的教學方式，帶給學童輕鬆愉快的學習體驗。講師帶領學童與現在最夯的生成式AI連線對話，提醒學童應用AI科技時要注意資通安全及對話技巧，才能獲得AI幫助同時避免重要資料洩漏。再以Mbot機器人程式語言模塊設計功能，以情境任務出發教導拆解步驟、編排邏輯、選擇程式功能，並讓機器人隨著下達的指令動作，舞動趣味與發想。

「倉儲大力士」課程及「操控天才爭霸戰」足球競賽，學童將剛學到知識現學現賣，告訴長輩們如何操控機器人。老幼共同挑戰團隊競賽，學童們的熱情活力感染了各位長輩，所謂「小朋友就是大人最好的治癒良藥」，分享與陪伴搭建起兩世代情誼，營造世代共融。

本次AI課程還與高雄市立旗津醫院合作關懷學童們的健康，旗津醫院院長蔡忠榮以小小醫生體驗為題，親自帶領學童們探究身體的奧秘。課堂上，蔡院長不僅讓學童認識身體重要器官，還教導學童以聽診器聆聽胸腔內的聲音，讓學童體驗從醫生的視角去看待身體。院長親切且趣味的教學，不只啟蒙了學童的醫學知識，也減輕學童對看醫的不安感。

臺灣邁向智慧科技島，社會各界共同推動數位轉型及人才數位賦能。臺灣港埠協會理事長李賢義表示，AI數位人才的培育必須從小深根，未來的社會環境將更加數位化，本次送AI到旗津活動，幫助學童建立運用AI數位科技的基礎。同時透過邀請在地長輩一同參與，「代間學習」促進世代的溝通與包容，並讓學童勇於破舊立新，在「科學理性精神」下同時感受和諧共生的「人文關懷」。

AI 機器人 程式語言

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