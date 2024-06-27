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培育接班人才？女婿王瑞斌進入統一管理階層 羅智先這樣說

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
羅智先女婿王瑞斌進入統一（1216）管理階層一事，羅智先27日也表示，統一集團很大，必須要長期培育各種接班人才，統一有基本人才養成計畫，很幸運統一集團有很多的舞台，可以讓年輕一代去練習發揮。聯合報系資料照。記者林海／攝影
羅智先女婿王瑞斌進入統一（1216）管理階層一事，羅智先27日也表示，統一集團很大，必須要長期培育各種接班人才，統一有基本人才養成計畫，很幸運統一集團有很多的舞台，可以讓年輕一代去練習發揮。聯合報系資料照。記者林海／攝影

羅智先女婿王瑞斌進入統一（1216）管理階層一事，羅智先27日也表示，統一集團很大，必須要長期培育各種接班人才，統一有基本人才養成計畫，很幸運統一集團有很多的舞台，可以讓年輕一代去練習發揮。

羅智先也提及，在他剛接班時，統一的股價最低只有16、17元，要感謝前輩打下很好的基礎，接班後，在這個舞台上，就是把原來統一產品排列組合，不斷的推升統一營收、獲利向上攀升，股價也會跟著同步上揚。27日收盤時統一股價為81.9元，下跌0.8元。

統一集團董事揭露資料「具配偶或二親等以內關係的其他主管、董事或監察人」中，女婿王瑞斌也進入公司管理階層，目前擔任統一企業協理，並擔任統萬公司、統一資訊公司、南聯國際貿易公司、統一佳佳公司的董事。

羅智先指出，統一長期不斷的培育接班人才，統一有基本上的作業，很幸運有很多的舞台可以讓年輕人去練習，時間不會停留，接班是問題、也不是問題，很多新事業體在發展，統一也會對外招募不同的人才，現在也跟著政府規定65歲才需要退休，而且如果企業有需要也會希望能繼續留任。

統一企業 統一集團 羅智先

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