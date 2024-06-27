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被譽為「嘉義101」！前後歷時十年 嘉義福容voco酒店今開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年，今日舉行開幕典禮。業者提供
被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年，今日舉行開幕典禮。業者提供

被譽為嘉義101的「嘉義福容voco酒店」從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年，今日舉行開幕典禮，這也是福容大飯店首次與國際品牌合作，打造洲際酒店集團旗下，在台灣第一間全新品牌的飯店，4月1日開始試營運，三個月以來，平日住房率六成，假日高達九成以上。

「嘉義福容voco酒店」今日舉行開幕典禮，前總統蔡英文、前行政院院長蘇貞昌，嘉義縣市首長黃敏惠和翁章梁，以及洲際酒店集團代表陳智威總監都蒞臨剪綵。現場冠蓋雲集，超過四百位賓客蒞臨。典禮風格採中西融合，從舞龍舞獅熱鬧開場，中式剪綵與西式酒會的呈現，象徵voco品牌的多元特性，不論在哪裡，都能與當地文化巧妙融合。嘉義許多在地知名企業也到場觀禮，「旺萊山」鳳梨酥創辦人劉家發，更熱情贊助300顆鳳梨酥做為酒會點心。

前總統蔡英文致詞時表示，嘉義福容voco酒店被稱為嘉義101，從福容還可以看到阿里山，且阿里山林鐵7月恢復全線通車，這是非常重要的觀光里程碑。而嘉義縣市在翁章梁、黃敏惠執政下，一直在進步，並成為台灣的觀光重鎮，在下一階段的發展，嘉義縣市將成為科技重鎮。

嘉義市長黃敏惠特別感謝吳寶田董事長，引進voco這麼年輕又有質感的品牌，全台第一家voco就在嘉義市。更重要的是，把這棟荒廢已久的大樓，拆除、重建，打造成為嘉義市新地標，相信一定更能帶動嘉義地區的觀光旅遊。

而麗寶集團董事長吳寶田表示，這不只是一棟飯店的開幕，更是麗寶的重要里程碑。經過十年的規劃與興建，終於以雲嘉南地區新標的姿態與大家見面。這也是福容大飯店首次與國際品牌合作，打造洲際酒店集團旗下，在台灣第一間全新品牌的飯店，希望透過與國際品牌的接軌，讓更多世界各地的遊客，認識嘉義，愛上台灣。

「嘉義福容voco酒店」4月1日開始試營運，三個月以來，平日住房率六成，假日高達九成以上，頗受好評。由於嘉義市區幾乎沒有16樓以上的大樓，因此，位於16到31樓的高樓層景觀房，面東看日出，面西見夕陽，成為最吸睛的賣點。尤其位在32樓的高空玻璃步道，不僅能遠眺阿里山或玉山，還能將嘉義市景一覽無遺，更成為嘉義人賞景新去處。

為了歡慶開幕，嘉義福容voco酒店田園西餐廳自7月1日起，每週六日的午餐推出精緻的semi-buffet，四人同行一人免費，主食價位從$780+10%到$1280+10%不等。菜色琳瑯滿目，還有產地直送的「東石烤蚵」，肥美鮮甜，營養價值高，擁有「海中牛奶」的美譽，是老饕們的最愛。而主菜首推嘉義獨有的「桃城薄荷雞」，主廚選用來自民雄的野薄荷，搭配麻油、薑醃漬入味後，煎至表皮金黃微酥，沁香甘甜的滋味絕對令人印象深刻。早餐同樣也是驚喜連連，用雞腿肉製作的「雞肉飯」，還有必加俗稱白醋(傳統美乃滋)才夠味的「涼麵」，在酒店裡都可以輕鬆嚐到最道地的「嘉香味」。

不只餐飲優惠，7月至9月，也有「回嘉吃飯」的住房專案，消費者可以選擇一泊二食或是「嘉點酒精」，享指定酒單無限暢飲兩小時，雙人優惠6,999元起。準備好來一趟嘉義之旅了嗎？讓旅行的步伐在嘉義停留，讓旅行記憶留在舌尖與味蕾之中，用美食、美酒與美好的住宿體驗，來用心感受嘉義之美。

「嘉義福容voco酒店」今日舉行開幕典禮，前總統蔡英文、前行政院院長蘇貞昌，嘉義縣市首長黃敏惠和翁章梁，以及洲際酒店集團代表陳智威總監都蒞臨剪綵。業者提供
「嘉義福容voco酒店」今日舉行開幕典禮，前總統蔡英文、前行政院院長蘇貞昌，嘉義縣市首長黃敏惠和翁章梁，以及洲際酒店集團代表陳智威總監都蒞臨剪綵。業者提供
前總統蔡英文致詞時表示，嘉義福容voco酒店被稱為嘉義101，這是非常重要的觀光里程碑。業者提供
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麗寶集團董事長吳寶田這不只是一棟飯店的開幕，更是麗寶的重要里程碑。業者提供
麗寶集團董事長吳寶田這不只是一棟飯店的開幕，更是麗寶的重要里程碑。業者提供

觀光 阿里山 黃敏惠

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