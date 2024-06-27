有效疏通竹科車流！東科路完工造福逾16萬人 房仲專家曝這2區通勤族受惠最大

東科路今年全線通車後，縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，竹北、竹東地區更是直接受惠此一交通利多。不僅如此，新竹縣正持續推動跨頭前溪橋梁建設，包含台一線替代道路、新竹縣市跨頭前溪替代道路、國道一號楊頭高架、新建經國大橋拓寬和科技大橋，這些道路對新竹縣市及竹科未來的發展至關重要。

信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，竹科通勤車流，主要來自於竹北高鐵特區、竹東二重埔重劃區、竹北舊市區及新竹市區。過去曾有過通勤族在經國大橋前的紅綠燈，等待逾40分鐘動彈不得的噩夢，而東科路通車後，竹東、竹北周邊居民前往竹科園區通勤時，不用擠在經國大橋、光復路、介壽路趕上班。根據新竹市政府官方數據，東科路完工緩解了主要道路的車流，光復路車流減少30%，介壽路口減少16%，慈雲路減少7%。

各項交通利多下，也帶動了竹北、竹東地區房市升溫，新竹高鐵旁周圍大樓今年成交單價也穩坐6字頭，新建案開價更已喊到一坪80-83萬，而竹東二重埔重劃區預售屋近期成交價更站上5字頭，若預算有限，位於台68快速道路末端的幾個重劃區，目前成交單價可以看到3字頭，適合預算有限卻有竹科通勤需求者。林詩偉補充表示，竹東關埔二期周邊道路，未來隨著拓寬計畫，竹東進竹科上下班時間交通壅塞問題，未來可望有效緩解，而今年初完工通車的東科路，使得高鐵橋下聯絡道得以從公道五路持續延伸，銜接至竹科園區更為便捷。

新竹竹北高鐵店主任洪似維指出，竹北高鐵特區的主要客層以年齡30歲左右的自住客為主，而其中又以新竹科學園區工作的「竹科人」為主。過去，從高鐵特區前往竹科上班需要跨越塞車嚴重的頭前溪橋段，但隨著高鐵橋下道路的打通並銜接至東科路，尖峰時段的通行時間已大幅縮短。

洪似維補充，竹北高鐵特區最大的特色在於其便捷的交通，中山高速公路竹北交流道及高鐵新竹站近在咫尺，而距離北二高的芎林交流道也僅約十五分鐘車程。此外，該區的生活機能日益完善，光明六路、自強南路及文興路形成的生活圈，匯集了各式主題餐廳、超市及便利商店，滿足居民的日常需求。

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