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華航減碳目標通過 SBTi 審查引領台灣航空業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）積極響應國際減碳倡議，2022年率先簽署參與科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），持續依規範指引精進減碳目標，今年 6 月成為台灣首家正式通過 SBTi 組織審查的運輸服務業者，也獲其認可符合《聯合國氣候變化綱要公約-巴黎協定》限制全球平均升溫 1.5℃ 科學基礎路徑，顯見華航減碳目標與國際永續趨勢相符，已為國內業界翹楚。

SBTi 由聯合國全球盟約及國際減碳倡議組織 CDP共同組成，為全球最具公信力減碳目標評核組織，主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，設定嚴謹碳目標規劃指引，協助企業組織設定近、長期減碳目標與策略途徑。華航集團積極推動碳盤查及減碳管理，穩健邁向 2050 年營運活動達淨零碳排放，並按照SBTi航空業指引建議，擴及集團與供應鏈等範疇，制定「近期減碳目標」，2030 年用油效率較2019年提升 26 ％。

2017年華航即領先國內同業，推動新機飛渡添加永續航空燃油(SAF)，2023 年於新加坡-台北永續示範航班再度創下客、貨商用飛行 SAF 應用台灣首例，未來也將響應民航局推動國內 SAF試行計畫，預計 2025 年起松山－東京羽田航線將加入試行添加永續航空燃油作業。另長期推動符合國際標準、永續趨勢的環境、能源與溫室氣體盤查管理系統，包含ISO 14001、ISO 50001、ISO 14064-1等，結合氣候相關財務揭露（TCFD）管理作業，華航自2021年起每年發布TCFD獨立報告，至今已更新發布至第四版本，最新版報告亦將融入新進自然相關財務揭露(TNFD)管理概念，強化氣候變遷減緩調適、生物多樣性與環境各面向實體與轉型議題風險機會管理等，讓企業營運更具韌性及永續競爭力。

華航今年也榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」評鑑為減碳績效最高等級的成效卓越企業，為國籍運輸業績效最優企業，獲頒 1.5℃ 標章證書。身負台灣航空運輸重要角色的華航，積極面對全球氣候風險議題挑戰，未來將持續攜手集團企業、供應鏈伙伴及利害關係人積極落實減碳管理、妥善因應氣候變遷，展現企業永續發展決心。

減碳 華航

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